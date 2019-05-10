Bahadır BAŞ yeniden aday!

Yapılacak kongre öncesi tekrar aday olduğunu belirterek, bugüne kadar yaptığı faaliyetler hakkında bilgi veren Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır BAŞ; ‘‘ Mali Müşavirlik mesleğinde uygulama ve mevzuat değişikliği çok sık olmaktadır. Meslek mensuplarımızın bilgilerini sürekli güncel tutmak ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorunda kalmaktadırlar. Bizde oda olarak meslektaşlarımıza zamanında, güncel konularda eğitim ve seminerler düzenleyerek işlerini kolaylaştırmaya ve yardımcı olmaya çalıştık. Bu birinci önceliğimiz oldu. Bu konuda önemli çalışmalara imza attık. Bu çalışmalarımıza meslektaşlarımızda yoğun katılım sağlayarak sahip çıktılar. Bu da bizim doğru tercihler yaptığımız anlamına geliyor’’ dedi.



‘‘Meslektaşlarımız İle Birlik Ve Beraberliği Sağladık’’



Meslek odamızın en önemli çalışmalarından biri de meslektaşlar arası birlik ve beraberliğin sağlanmasıydı” diyen BAŞ, şöyle devam etti: Göreve gelmeden önce oda başkanı olursam yapacaklarımın içerisinde olan muhasebe müzesini hayata geçirdik. Mesleğin geçmişi ve geleceği arasında bağ kurulması adına oluşturduğumuz muhasebe müzesinde eski yıllarda muhasebe mesleğinde kullanılan cihazlar, defter ve belgeleri sergiliyoruz. Sosyal kültürel etkinlik olarak meslektaşlarımız ile iki defa yurtdışına bir defa yurtiçine olmak üzere üç adet gezi düzenledik. İftar yemeklerimiz, sabah kahvaltılarımız, tiyatro etkinliklerimiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri ile hep bir arada olduk. Sunay Akın gibi bir değeri Ordu Mali Müşavirler Odası üyeleri ile buluşturduk. Hiçbir meslektaşımızı ötekileştirmedik. Hepsinin sıkıntısına, önerisine büyük bir ilgi ile yaklaştık. Elimizden gelen gayreti göstererek onlarla beraber olduk. Birlik ve beraberliğimizin asıl kaynağını sosyal etkinliklerimizde oluşturduk.



“Misyonumuzu Layıkıyla Yerine Getirdik”



Muhasebecilerin sorunlarını gerekli yerlere ilettiklerini belirten BAŞ; “Meslektaşlarımızın sorunlarını kamuoyuyla, siyasi parti temsilcileri ile paylaşmak ve sorunları üst kurumlara iletebilmek gibi bir misyonumuz vardı. Bunu da layıkıyla yerine getirmeye, gerçekten meslektaşlarımızın hakkını hukukunu savunarak ortaya koymaya çalıştık. Bunların da camiamız tarafından olumlu karşılandığını, olumlu değerlendirildiğini biliyoruz. Bu çabalarımız sonucunda arkadaşlarımızla beraber durumu değerlendirdik ve hafta sonu yapılacak seçimlerde yeniden aday olmaya karar verdim. Bütün meslektaşlarımızı kapsayan, birlik ve beraberliğin birleştiriciliği ile bir liste hazırlayarak Ordu Mali Müşavirler Odası başkanlığına 3 yıl daha adayım.”dedi.

