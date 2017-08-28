Bahçede mangal yaparken maganda kurşunuyla vuruldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin ilçesinde evinin bahçesinde mangal yapan bir kişi, maganda kurşunuyla vuruldu.

Alınan bilgiye göre, Beyceğiz Mahallesi'nde Adem Güldağ (25) ailesiyle evinin bahçesinde mangal yaparken, evlerinin yakınındaki düğünden magandalar tarafından sıkıldığı belirlenen silahtan çıkan mermi ile yaralandı.

Göğsünden yaralanan Güldağ, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tedavisinin ardından Güldağ, olayı şöyle anlattı:

"Akrabalarımızla birlikte kebap yapmak için bir araya geldik. Bahçede babam ve teyzemin oğluyla ayakta dururken bu esnada nereden geldiğini bilmediğim bir sert cisim kalbimin üzerine çarptı. Acıyla yere eğildim ve kontrol ettiğimde elime kan bulaştığını gördüm. Maganda kurşunuyla insanların artık yaralanmasının önüne geçilmeli. Düğünlerde silah sıkan şahıslara caydırıcı cezalar vermesini bekliyoruz."

Adem Güldağ'ın babası Veli Güldağ da ilk anda oğlunun kalbine taş isabet ettiğini düşündüğünü ancak oğlunun vurulduğunu anlayınca yıkıldığını belirterek, düğünlerde ateş edilmesinin engellenmesini istedi.