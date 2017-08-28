Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Fener hora feneri Şarköy
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Bahçede mangal yaparken maganda kurşunuyla vuruldu

- Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde evinin bahçesinde ailesiyle mangal yapan kişi, maganda kurşunuyla yaralandı

Bahçede mangal yaparken maganda kurşunuyla vuruldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin ilçesinde evinin bahçesinde mangal yapan bir kişi, maganda kurşunuyla vuruldu.

Alınan bilgiye göre, Beyceğiz Mahallesi'nde Adem Güldağ (25) ailesiyle evinin bahçesinde mangal yaparken, evlerinin yakınındaki düğünden magandalar tarafından sıkıldığı belirlenen silahtan çıkan mermi ile yaralandı.

Göğsünden yaralanan Güldağ, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tedavisinin ardından Güldağ, olayı şöyle anlattı:

"Akrabalarımızla birlikte kebap yapmak için bir araya geldik. Bahçede babam ve teyzemin oğluyla ayakta dururken bu esnada nereden geldiğini bilmediğim bir sert cisim kalbimin üzerine çarptı. Acıyla yere eğildim ve kontrol ettiğimde elime kan bulaştığını gördüm. Maganda kurşunuyla insanların artık yaralanmasının önüne geçilmeli. Düğünlerde silah sıkan şahıslara caydırıcı cezalar vermesini bekliyoruz."

Adem Güldağ'ın babası Veli Güldağ da ilk anda oğlunun kalbine taş isabet ettiğini düşündüğünü ancak oğlunun vurulduğunu anlayınca yıkıldığını belirterek, düğünlerde ateş edilmesinin engellenmesini istedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MagandaMaganda Afşin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5