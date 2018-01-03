Bahçeden 80 ağacın kesildiği iddiası

KASTAMONU(AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir kişi, bahçesindeki 80 meyve ağacının kesildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Hamza Mahallesi'ndeki arazisinde bulunan 80 meyve ağacının kesildiğini öne süren Hasan Sarıçam, emniyete giderek ağaçlarını kesenlerden şikayetçi oldu.
Sarıçam, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 dekar arazisine 2003 yılında eşiyle çeşitli türlerde 80 meyve ağacı diktiklerini söyledi.
Kış aylarında İstanbul'da yaşadığını belirten Sarıçam, "Diktiğimiz elma, armut, şeftali, kiraz, çam fıstığı, dut, erik, incir ağaçlarının kökünden kesildiğini komşumdan öğrendim. Hemen mahalleme geldim. Ağaçların son durumunu gördüğümde şoke oldum. Tüm ağaçlar kesilip olduğu yerde bırakılmıştı." dedi.
Yılların emeğinin heba edildiğini vurgulayan Sarıçam, kimin yaptığını bilmediğini ama suçluların bir an önce yakalanmasını istediğini kaydetti.