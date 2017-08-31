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Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, anıtı ziyaretinin ardından, Taş Medreseli Ülkücüler Hatıra Ormanı'ndaki yörük çadırını inceledi...

Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Bahçeli, anıtı ziyaretinin ardından, Taş Medreseli Ülkücüler Hatıra Ormanı'ndaki yörük çadırını inceledi ve çadıra "Gökbörü Otağı" ismini verdi.

Bahçeli, bundan sonra ülkücülerin geleneksel olarak arife günlerinde Ülkücü Şehitler Anıtı'nda toplanacağını söyledi.

Bahçeli'ye ziyaretinde MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Mevlüt Karakaya, Ruhsar Demirel, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya eşlik etti.




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AnkaraKızılcahamam
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