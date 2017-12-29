Bahçelievler'de 14 genç hafızlık icazeti aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'i okumanın, dinlemenin, ezberlemenin güzel ve önemli olduğunu belirterek, "Ama daha güzeli Kur'an'ın manasını öğrenmektir. Ondan da güzeli bu anladığımız manayı hayatımıza yansıtıp, yaşamak, yaşatmak ve Kur'an'la bütünleşmiş bir hayat icra etmeye gayret etmektir." dedi.

Yılmaz, Yenibosna Merkez Camisinde düzenlenen hafızlık icazet merasiminde yaptığı konuşmada, hafızlık icazeti alan öğrencileri tebrik ederek Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla, dinlenmesiyle, ezberlenmesiyle, yaşanmasıyla ayrı bir zenginlik ve ibadet hali olduğunu söyledi.

Öğrencileri, ailerini ve hocalarını tebrik eden Prof. Dr. Yılmaz, Kur'an'ı Kerim'i hazineler deryası olarak niteleyerek şunları kaydetti:

"O hazineler deryasının anahtarı hafızlıktır. Hafız kardeşlerimiz bu anahtarla girdikleri Kur'an'ın mana deryasında edinecekleriyle hem kendi hayatlarına hem de toplumumuzun hayatına güzellikler katacaklar. Kendi hayatları anlam kazanacak. Toplumun hayatına da Kur'an deryasından topladıkları incileri taşıyıp merkez insan konumuna geleceklerdir. Çünkü hafızlık bu işin en önemli eşiğidir. Hafız olmak çok anlamlı ve önemli ama yetmez. Önemli olan hafız kalmak ve hafızlığı daha sonra kendi hayatında ve insanların hayatında kullanabilmektir. Kur'an-ı Kerim her şeyden önce okunmak ve yaşanmak için gönderilmiş bir kitaptır. Elbette onun sayfalarına bakmak ve seyretmek, onu iyi okuyan hafızlardan dinlemek insana ayrı bir mutluluk veriyor. Ama daha güzeli Kur'an'ın manasını öğrenmektir. Ondan da güzeli bu anladığımız manayı hayatımıza yansıtıp, yaşamak, yaşatmak ve Kur'an'la bütünleşmiş bir hayat icra etmeye gayret etmektir."

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin ise yaptığı konuşmada millet olarak Allah lafzı ve kelamının yasak olduğu dönemleri yaşadıklarını ifade ederek bugünleri yaşarken çok şükredilmesi gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde, Kur'an kurslarında gencinden yaşlısına herkese Kur'an öğreten kursları bulunduğunu hatırlatarak Kur'an-ı Kerim'i öğrenememekle ilgili bir mazeretin bulunmadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Reisü'l Kurra vekili Abdullah Aldır, 14 hafızın okuduğu kısa surelerden oluşan Kur'an-ı Kerim'i dinledikten sonra dua yaptırdı.

Dua sonrası protokol tarafından 14 gence hafızlık icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

İcazet töreninde Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü hafız Osman Eğin, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Beyazıt Camisi Müezzini hafız Lokman Aktepe, Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi Ferruh Muştuer Kur'an-ı Kerim okudu.

