Bahçelievler'de minibüste patlayıcı bulunması

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de 13 Aralık'ta patlayıcı yüklü minibüse ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında terör eyleminde kullanılacağı değerlendirilen ikinci bir minibüse daha el konulduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey 18. Sokak'ta 13 Aralık'ta bomba yüklü minibüse müdahale eden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinden eylemde kullanılmak üzere ikinci bir minibüsün varlığını tespit etti.

Ekipler 14 Aralık'ta da Yenibosna Merkez Mahallesi'nde park halinde bulunan 06 YTL 93 plakalı beyaz renkli minibüste inceleme yaptı. Araçta patlayıcıya rastlanmazken şüphelilerin bu aracı da terör eyleminde kullanacağı belirlendi.

Polis ekiplerince, 13 Aralık'ta Bahçelievler Mahmutbey 18. Sokak'ta park halindeki beyaz renkli bir minibüste yapılan aramada, düzenekli şekilde 60 kilogram "RDX", "PETN" ve "HMX" türü patlayıcılar ve patlayıcıyı güçlendirmek için yerleştirilmiş yüklü miktarda alüminyum tozu ele geçirilmişti.

Olaya ilişkin 20 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 11'i tutuklanmıştı.

