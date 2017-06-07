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Bahçelievler'de park halindeki kamyonet yandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de çıkan yangında bir kamyonet kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Bağcılar Caddesi Tunç Dal Yüzatlı Sokağı'nda park halindeki 34 KS 5741 plakalı kamyonette henüz belirlenemeyen...

Bahçelievler'de park halindeki kamyonet yandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de çıkan yangında bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Bağcılar Caddesi Tunç Dal Yüzatlı Sokağı'nda park halindeki 34 KS 5741 plakalı kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambalaj malzemesi ve kağıt yüklü araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Görgü tanıkları, gazetecilere yaptıkları açıklamada, yangının olay yerine park edilen nakliye araçlarının çevresinde alkol alan kişiler tarafından çıkarılmış olabileceğini ifade etti.

Kamyonetin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Araç YangınıKamyonetYangın
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