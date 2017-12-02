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Bahçelievler'de silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Siyavuşpaşa Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma...

Bahçelievler'de silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Siyavuşpaşa Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahla yaralanan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kendisine ait araçla olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada söz konusu araca da mermiler isabet etti.

Barbaros 1. Sokak'da duran araçtaki yaralı, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde boş kovanları toplayarak inceleme yapan polis ekipleri ise kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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BahçelievlerPolisSilahlı KavgaYaralı
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