Bahçelievler'deki trafik kazası davasında karar

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebep olan ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Sertaç Aksu, cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri uyarınca tahliye edildi.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sertaç Aksu, ölen Merve Kılıç'ın annesi Birsen Albayrak ile babası Mustafa Kılıç ve tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada söz alan Mustafa Kılıç, "Adalet istiyoruz. Katilin en ağır cezayı çekmesini istiyoruz. İnsanlar çocuklarının yaş gününü kutlarken ben pazar günü kızımın mevlidini okutuyorum. Ailecek psikolojimiz bozuldu. İşimden de oldum. Eşim ve çocuğumuzun huzurları kalmadı. Adalet yerini bulsun." dedi.



Anne Birsen Albayrak da tutuklu sanık Aksu'nun cezalandırılmasını istedi.



Cumhuriyet Savcısı İsmail Çelik mütalaasında, sanık Aksu'nun, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Savcının mütalaasına karşı savunmasını yapan tutuklu sanık Aksu, bir yıldır cezaevinde olduğunu ve kendisinin de kazada ölebileceğini öne sürerek, "Benim ailem karşı tarafa başsağlığına gitti. Reddettiler. Arabanın içinde ben de ölebilirdim. Arabanın halini görüyorsunuz. 'Ben suçsuzum.' demiyorum. Suçluyum. Ehliyetsiz ve alkollü araç kullandığım için suçluyum ancak böyle olmasını istemezdim. Ben kendimi Allah'a havale ettim. Kararı yüce mahkemenize bırakıyorum." ifadesini kullandı.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sertaç Aksu'yu, Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesi uyarınca "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını lehine indirim sebebi sayan heyet, cezayı 10 yıla düşürdü.



Tutuklu sanık Aksu'nun cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, 671 sayılı KHK hükümleri uyarınca sanığın tahliyesine karar verdi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Ekim 2015'teki kazanın, sanık Sertaç Aksu'nun alkollü şekilde ehliyeti olmadığı halde trafikte hızlı ve özensiz seyretmesi sonucu meydana geldiği belirtilerek, kazada, araçtaki Merve Kılıç'ın hayatını kaybettiği, Büşra Bal'ın ise yaralandığı aktarılmıştı.

İddianamede, sanık Aksu'nun ''bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma'' ve ''alkol etkisiyle araç kullanma'' suçlarından 17 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.