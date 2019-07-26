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Bahçeşehir Koleji, Uluslararası Fizik Olimpiyatları'na damga vurdu

- Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Türkiye Fizik Milli Takımı ile Uluslararası Fizik Olimpiyatları'na damga vurdu

Bahçeşehir Koleji, Uluslararası Fizik Olimpiyatları'na damga vurdu
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İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Türkiye Fizik Milli Takımı ile Uluslararası Fizik Olimpiyatları'na damga vurarak Türkiye’yi gururlandırdı.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, 5 üyesinin 4’ü Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olan Türkiye Fizik Milli Takımı, 7-15 Temmuz'da İsrail’de düzenlenen Uluslararası Fizik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Alkın Kaz ve Yunus Emre Parmaksız, Avrupa Fizik Olimpiyatları’nda 136,5 puanla rekor kırarak Avrupa Birincisi olan Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı’nda yer almıştı. Yunus Emre Parmaksız, Alkın Kaz ve Abdurrahman Hadi Ertürk altın madalya, Kutay Akın ve Bayram Alp Şahin ise gümüş madalya almıştı.

Uluslararası Fizik Olimpiyatları'nda ise Alkın Kaz ve Yunus Emre Parmaksız gümüş madalya, Berkin Binbaş ve Mert Ünsal bronz madalya aldı.

Türkiye Fizik Milli Takımı ile Türkiye'yi gururlandıran Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 2019 mezunu Alkın Kaz, Princeton’dan tam burslu olarak kabul aldı. 11. sınıf öğrencisi Nehir Altıparmak, Worcester Polytechnic Intitute’dan lisans derecesinde kabul aldı.

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Bahçeşehir Koleji
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