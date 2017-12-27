Bahçesinde bulduğu yaralı şahine sahip çıktı

MUŞ (AA) - Muş'ta yaşayan Fatih Oğuzhan, bahçesinde yaralı bulduğu şahine sahip çıktı.

Sunay Mahallesi'nde ikamet eden Oğuzhan, iki hafta önce evinin bahçesinde yaralı şahin buldu.

Veterinere götürdüğü şahinin kanadının kırık olduğunu öğrenen Oğuzhan, hayvanı bahçesinde tavukların bulunduğu kümeste beslemeye başladı.

Oğuzhan, şahini yaralı halde doğaya bırakmak istemediğini söyledi.

Hayvanın bu haliyle doğaya bırakılması durumunda telef olabileceğini belirten Oğuzhan, "Yaralı şahin kümeste tavuklarla yaşıyor. Her gün tavuk eti ile besliyorum." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürü Haydar Taşdemir ise şahini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedaviye alacaklarını bildirdi.