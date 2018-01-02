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Bahreyn Başbakanı Kuveyt'te

-Kuveyt Emiri Sabah, Bahreyn Başbakanı Halife'yi Beyan Sarayı'nda kabul etti

Bahreyn Başbakanı Kuveyt'te

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife ile Kuveyt'te bir araya geldi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Emir Sabah, Şeyh Halife ve beraberindeki heyetle, Havli ilindeki Beyan Sarayı'nda görüştü.

İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin tüm alanlarda geliştirilmesi yollarının ele alındığı görüşmede, Kuveyt ile Bahreyn'in Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri çerçevesindeki ortak çıkarlarına hizmet eden ilişkilerine değinildiği belirtildi.

Kuveyt'e bugün gelen Bahreyn Başbakanı Halife'nin ziyaretinin bir gün sürmesi öngörülüyor.


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Anahtar Kelimeler:
BahreynHalifeKuveytSABAH
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