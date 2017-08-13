Bahreyn Dışişleri Bakanı Halife Irak'ta

BAĞDAT (AA) - Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakanı Haydar el-İbadi ve Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Masum, Halife'yi kabulünden sonra yaptığı açıklamada, ülkesinin başta Bahreyn olmak üzere Körfez'deki ülkelerle bölge halklarının istikrar ve ilerlemeye yönelik beklentilerini gerçekleştirmek için iş birliği ilişkilerini ortak çıkarlar temeli üzerine geliştirmeyi arzuladığını belirtti.

Başbakan İbadi de Halife ile görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Irak’ın DEAŞ terör çetelerine karşı zaferler elde ettiğini ve topraklarının kontrolünü sağlamayı sürdürdüğünü ifade ederek bölgesel bütünleşmenin ve bölgedeki halkların çıkarlarının güçlendirilmesinin önemine değindi.

Teröre hizmet eden mezhep temelindeki kutuplaşmaya karşı durulması çağrısında bulunan İbadi, DEAŞ terörüne karşı koymak için bölgedeki ülkeleri ve dünyanın çabalarını birleştirmesi gerektiğine işaret etti.

Dışişleri Bakanı Caferi de yazılı açıklamasında, terör örgütü DEAŞ'ın yayılmasını engellemek için güvenlik ve istihbarat iş birliğinin önemine dikkat çekerek "DEAŞ’a karşı savaşın bittiğini zanneden yanılıyor, zira bugün DEAŞ’a karşı savaş küresel oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Konuk Bakan Halife, temaslarının ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Ortak Yüksek Komitesi toplantılarının yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardıklarını dile getirerek "DEAŞ terör çeteleri Irak, Bahreyn, bölgedeki ülkeler ve dünyanın düşmanıdır. Bağdat ile Manama arasındaki ilişki kardeş ilişkisi olup tarihi ve ticari bağlar vardır. İki ülke arasında Ortak Yüksek Komitesi toplantısını düzenlemek için yakında Bağdat’a tekrar geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Irak ile Bahreyn arasındaki Ortak Yüksek Komitesi 2007’de ekonomi, siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulmuş ancak eski Başbakan Nuri el-Maliki hükümeti dönemindeki anlaşmazlıklar nedeniyle toplantılar yapılmamıştı.



