Bahreyn-Suudi Arabistan ilişkileri

RİYAD (AA) - Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif'i kabul ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bahreyn Kralı Al Halife, ülkesini ziyaret eden Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz'i kabul ederek, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Kral, görüşmede ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri ve koordinasyonun güçlenmesine katkı sağladığını, bölgenin içinde bulunduğu şartlar altında gerçekleşen gelişmeler karşısında istişare imkanı sağladığını belirtti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif, Kuveyt'teki temaslarının ardından bugün 3 günlük ziyaret için Bahreyn'e gelmişti.

