Bahreyn'de Katar'ı desteklemek suç sayılacak

MANAMA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn'de de Katar'ı desteklemenin 5 yıla varan hapisle cezalandırılacak suç kapsamına alındığı bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yazılı, sözlü veya herhangi bir formatta Katar'a destek içeren paylaşımların para cezası ve 5 yıl hapis cezasına varan suç kapsamına alındığı duyuruldu.

BAE de aynı şekilde, Katar'a destek açıklamalarının 3 ila 15 yıl hapis veya 136 bin dolardan az olmamak üzere para cezası ile cezalandırılabileceğini açıklamıştı.

- Körfez'den yayılan diplomatik kriz

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, geçen pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları da katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

Diplomatik abluka altındaki Katar, kendisine yöneltilen iddiaları reddederek, amacı devlete zarar vermek olan tamamı uydurma bir iftira kampanyasına maruz kaldığını belirtmişti.

Bölgede krizin aşılması için Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, bölgede mekik diplomasi uygularken, uluslararası toplumdan da krizin aşılması için diyalog çağrıları gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile yaptığı telefon görüşmenin ardından "Trump'ın taraflara sorunun çözümü için Beyaz Saray'da bir görüşme ile yardım teklif ettiği" belirtilmişti. Katar Dışişleri Bakanı ise açıklamasında, Katar Emiri Şeyh Temim'in "ülkesini abluka altındayken terk etmeyeceğini" vurgulamıştı.

Mısır'ı dün ziyaret eden Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin başkent Kahire'deki görüşmesinden birkaç saat sonra, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır ortak bildiri yayınlamış, bildiride Katar'daki 59 kişi ve 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddia edilmişti.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da görüşeceği bildirilmişti.