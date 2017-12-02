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Bahreyn'de Şii merci Kasım'ın sağlık durumu

- Sağlık Bakanlığınca, iddiaların aksine Şii merci Kasım'ın sağlık durumunun kötüye gitmesinde hükümetin herhangi bir ihmalinin olmadığı açıklandı

Bahreyn'de Şii merci Kasım'ın sağlık durumu

MANAMA (AA) - Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkedeki en yüksek Şii merci İsa Kasım'ın sağlık durumuyla ilgili hükümetin herhangi bir ihmalinin olmadığını duyurdu.

Bahreyn resmi haber ajansı BENA'nın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberde, muhalefetin yanı sıra bazı aktivistlerin dile getirdiği ve sosyal paylaşım sitelerinde yer alan, "Şii merci İsa Kasım'ın sağlık durumunun kötüye gitmesinden hükümetin sorumlu olduğu" yönündeki iddialar reddedildi.

Şii mercinin sağlık durumunun takip edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kasım, geçen pazar, tedavisi için evine gönderilen iki doktor tarafından muayene edildi. Çarşamba günü de sağlık ekibiyle evine bir ambulans gönderildi ancak ailesi, Şii mercinin hastanede tedaviyi gerektirecek bir durumu olmadığını söyleyerek beklemek istedi ve ambulansı geri çevirdi. Perşembe günü de yakınlarının talebiyle evini ziyaret eden doktor tarafından yeniden muayene edildi ve gerekli ilaçları yazıldı."

Bahreyn'de muhalefet ve bazı aktivistler, İsa Kasım'ın ev hapsinde tutulduğunu ve sağlık durumunun kötüye gittiğini belirterek, bunun sorumlusunun hükümet olduğunu iddia etmişti.

Bahreyn'deki Büyük Ceza Mahkemesi, "yasaya aykırı şekilde bağış toplama ve kara para aklama" suçlamasıyla yargılanan Kasım'ı, mayıs ayında bir yıl hapis ve 265 bin dolar para cezasına çarptırmış ancak cezanın ertelenmesine karar vermişti.

İçişleri Bakanlığı Haziran 2016'da ise ülke menfaatine zarar verdiği gerekçesiyle Kasım'ın vatandaşlıktan çıkarılmasına karar vermişti.







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Anahtar Kelimeler:
BahreynŞii Merci İsa Kasım
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