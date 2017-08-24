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Bahreyn'de terör operasyonu

MANAMA (AA) - Bahreyn'de 10 kişilik bir terör hücresinin çökertildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığının Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan açıklamasında, güvenlik güçlerinin bir eve düzenlediği baskında Vefa el-İslami hareketinin...

Bahreyn'de terör operasyonu

MANAMA (AA) - Bahreyn'de 10 kişilik bir terör hücresinin çökertildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığının Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan açıklamasında, güvenlik güçlerinin bir eve düzenlediği baskında Vefa el-İslami hareketinin bir kolu olduğu belirtilen "Seraya el-Eşter" isimli terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Hüseyin Ali Ahmed Davud ile 7 üyesinin yakalandığı, kaçan 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İran'da bir kaçak olduğu kaydedilen Davud'un, hakkında açılan 3 terör davasından müebbet, başka bir davadan ise 15 yıl hapis cezası aldığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, yapılan operasyonlarda çeşitli bölgelerdeki hücre evlerinde çok sayıda patlayıcı madde, silah ve cephane ele geçirildiği aktarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
BahreynTerörTerör Hücresi
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