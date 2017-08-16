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Bahreyn'den ABD Dışişleri Bakanı'na tepki

- Bahreyn Dışişleri Bakanlığı: - "Tillerson'ın açıklamaları yersiz olduğu gibi gerçekleri anlama konusunda doğru olmayan temel üzerinde inşa edilen derin yanlışlığın olduğunu gösteriyor"

Bahreyn'den ABD Dışişleri Bakanı'na tepki

MANAMA (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Bahreyn'deki dini özgürlüklere ilişkin eleştirisine bu ülkeden tepki geldi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tillerson'ın Bahreyn'deki dini özgürlüklere dair eleştirel sözlerine tepki gösterilerek, "Tillerson'ın açıklamaları yersiz olduğu gibi gerçekleri anlama konusunda doğru olmayan temel üzerinde inşa edilen derin yanlışlığın olduğunu gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Bahreyn tarihinin birlikte yaşama ve hoşgörüyle dolu olduğu vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Şiiler dahil farklı mezheplere mensup Bahreyn'in bütün vatandaşları, bakanlar, milletvekilleri, yargıçlar, gazeteciler, akademisyenler ve diplomatlar olarak vatanlarına hizmet ettiler ve etmeye devam ediyorlar. Bahreyn'de ülkenin vatandaşı olsun veya olmasın hiç kimse cinsiyeti, ırkı veya mezhebine bakılmaksızın ancak ülkenin yasaları doğrultusunda yapılan soruşturma sonucu suç işlediğine dair şüpheli çıkmasıyla gözaltına alınıyor veya tutuklanıyor."

Manama hükümetinin halkın arasında herhangi bir ayrım gözetmeden tüm vatandaşlarına her türlü sosyal hizmeti sunduğu belirtilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, "Bahreyn hükümeti ve halkıyla ilgili herhangi bir açıklama veya yorum yapmadan önce gerçekleri gelişmiş yöntemlerle analiz etmesi" istendi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 2016 dini özgürlüklere ilişkin yıllık raporunu yayınlaması münasebetiyle düzenlediği basın toplantısında, Bahreyn makamlarını "Şii din adamları ve muhalifleri tutuklamakla" suçlamıştı.

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ABD Dışişleri BakanıBahreynRex Tillerson
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