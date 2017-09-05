Bahriyeliler açık denize uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Deniz Harp Okulunda eğitim alan 199 öğrenci deniz subayı olmak için açık deniz eğitimine törenle uğurlandı.
Deniz Harp Okulu İstanbul Tersane Komutanlığındaki törene askeri erkan, öğrenciler ve yakınları katıldı.
165'i Türk 199 bahriyeli 25 Eylül'e kadar taktik manevra, seyir, yangın, savunma, makine ve gemicilik eğitimini tamamlamak üzere seyir hareket tekmili verdi.
Gemi komutanının tekmil vermesinin ardından Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer de bahriyelileri ''Pruva net olsun'' diyerek uğurladı.
Öğrenciler daha sonra TCG Bayraktar Gemisi'nde yerlerini alarak Karadeniz'e açılmak üzere seyre çıktı.