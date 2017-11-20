İSTANBUL (AA) - Neil Simon'un yazıp Ersin Umulu'nun yönettiği, "Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar" adlı oyun, gala gösteriminde sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarınca, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki gösterimin ardından sahneye çıkan Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, oyunu izlemeye gelenlere teşekkür ederek, provaların 2 buçuk ay sürdüğünü ve oyunun çok güzel olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Gala öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Umulu da 25 yıldır Şehir Tiyatroları'nda (ŞT) oyunculuk ve yönetmenlik yaptığını ifade ederek, "Müzikal yapmak hep hayalimdi. Yıllarca birçok müzikalde oynadım. 25 yılın nereden bakarsanız 11-12 yılı müzikalle geçmiştir. Araştırırken hep müzikallere bakıyordum. Bunun hikayesini okuduğumda çok hoşuma gitti. O zaman da 'La La Land' vardı. Hikayeleri çok benziyor, izlediğinizde göreceksiniz." dedi.

Umulu, oyunun iki sanatçının aşkını ele aldığını kaydederek, ilk okuduğunda çok sevdiğini ve eserin Ocak ayı içinde repertuvara alındığını dile getirdi.

Tüm kadronun 17 Ağustos'ta bir araya gelerek çalışmaya başladığını kaydeden Umulu, 2 aylık çalışmanın ardından bir Broadway müzikali ortaya çıkardıklarını söyledi.

Ersin Umulu, oyunun gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandığının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"ABD'nin çok ünlü bestecisi, James Bond filmlerinin de müziklerini yapan kişi Marvin Hamlisch ile şarkı sözlerinin yazarı Carole Bayer Sager’in gerçek hayatta yaşadıkları aşk hikayesinden esinlenilerek yazılmış. Oyundaki adıyla Vernon Gersch. Bir de daha yeni star olacak çok iyi bir söz yazarı olan genç kız var. Ajansları bu iki kişiyi buluşturuyor. Diyorlar ki siz iki beyin birlikte çalışın. Çünkü ikisi de kendi janrlarında başarılılar. Beş şarkılık bir anlaşma yapıyorlar. Fakat Vernon karakteri, kuralları ve saplantıları olan, antisosyal ve çok zor bir adam. Kız da bunun tam tersi bir karakter. Cıvıl cıvıl, enerji dolu. Birden ikisi arasında bir etkilenme oluyor. Oyunun devamında bu bir aşka dönüşüyor. "

- "Oyunda kadın erkek ilişkisini sorguluyoruz"

Başarılı insanların aşk ve iş arasındaki sorgulamalarının oyunda görüldüğünü aktaran Umulu, "Bir ilişki başladıktan sonra, günlük hayatta da sıkça yaşadığımız gibi aşk ve iş çakışmaya başlıyor. Her şey en başta çok güzel ama sonra problemler ortaya çıkmaya başlıyor. İşte oyunda bunu da görüyoruz. Aşk mı yoksa iş mi kazanacak? Hepimizin hayatında aşklar, ilişkiler var. Bunu yaparken kadın erkek ilişkisini de sorguluyoruz. Bir ilişkiyi yürüten şeyler ne? Birbirini dinlemek, yardımcı olmak, bazı şeylerden vaz geçmek gerekiyor. Oyunda, sanatçılar arasındaki kadın erkek ilişkisini görüyoruz. İki oyuncumuz ile oyuncuların iç seslerini yansıtan dört dansçımız var. Orkestrayla birlikte 10 kişilik bir kadromuz var."

Yönetmen Umulu, oyunun bir müzikal olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dünyanın birçok yerinde sergilenmiş bir Broadway müzikali. Bu işe ilk başladığımda biraz ürktüm açıkçası. Çünkü ilk kez bir Broadway müzikali yaptım. Uzun zamandan beridir de Şehir Tiyatrolarında Broadway müzikali yapılmamıştı. Bir de ben müziklerini de biraz daha günümüze çektim. Oyun 1978'de yapılmış. Ben 2017'ye çektim. Yani günümüz hikayesi oldu. Şehir Tiyatroları'nda da böyle bir Broadway oyununun yapılabileceği bu projeyle kanıtlanmış oldu. Bizde de yapılabileceğini ispatladık. Benim için en önemli ölçüt seyircimizdir. Oyun çıktığı andan itibaren seyirci bizi asla yalnız bırakmadı ve bittikten sonra da sosyal medyadaki yazılarıyla da bizi desteklediler. Bu bizim için çok gurur ve onur verici oldu. Enerjisi çok yüksek bir oyun."

Ali Mert Yavuzcan, Özge Özder, Köksal Ünal, Evrim Artut, Müge Gülgün ve Çağrı Büyüksayar'ın rol aldığı oyun, 22-25 Kasım arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yeniden sahnelenecek.