Bakan Akdağ, AA'nın

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akdağ, makamında "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından 3 eser için oy kullandı.

Fotoğrafların birbirinden değerli ve güzel olduğunu belirten Akdağ, haber kategorisinde Mahmud Rslan'ın "Ümran Daknes" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

Akdağ, kendisinin de çocuk doktoru olduğunu ve hayatının hep çocuklarla bir arada geçtiğini belirterek, "Çocuklar için çok da ağladım. Bu gerçeklik, insanda ağlamaktan daha derin bir duygu oluşturuyor. Gerçekliğin ta kendisi. İnsanlığın öldüğü bir yerde, bir çocuk bunu bütün insanların yüzüne susarak haykırıyor." değerlendirmesinde bulundu ve gözyaşlarını tutamadı.



Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" isimli eseri için oy kullanan Akdağ, "Burada da dünyanın en gerçek sevgisi var. Kızı ve babası arasındaki sevgi. Özellikle kızının babasına karşı sevgisi müthiş." dedi.

Bakan Akdağ, spor kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Fenerbahçe-Kızılyıldız Telekom maçı" isimli eserine oy verdi. Akdağ, bu fotoğrafa yönelik olarak da şu değerlendirmede bulundu:

"Ben de lise çağlarımda çok uzun yıllar basketbol oynadım. Üç oyuncunun gayreti müthiş. Sonuçta insan neyi hedefliyorsa onu elde etmek için büyük bir gayret gösteriyor. Doğru hedef seçerseniz ne güzel, yanlış hedef seçerseniz ise kötü."