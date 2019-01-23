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Bakan Albayrak Davos'ta şirket CEO'larıyla görüştü

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında şirket üst yöneticileri ve finans kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Albayrak Davos'ta şirket CEO'larıyla görüştü
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DAVOS (AA) - İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası şirketlerin üst yöneticileri (CEO) ve finans kuruluşlarının yetkilileriyle görüştü.

Bakan Albayrak, WEF'teki temasları kapsamında Davos'ta şirketlerin CEO'ları ve finans kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya geldi.

Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen uluslararası şirketlerin taleplerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Albayrak, yatırımcılara Türkiye’nin yeni ekonomi programında ortaya koyduğu hedeflere tek tek ulaştığını ve mali disiplinden taviz vermeden adımlarını hayata geçireceği mesajını verdi.

Albayrak ayrıca, Türkiye'ye yatırım yapan uluslararası yatırımcıların her zaman kazandığını ve kazanacağını da söyledi.

Bu yıl 49. kez gerçekleştirilen zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.

Zirve kapsamında 350'yi aşkın oturum düzenlenecek.

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CEODavosHazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakWEF
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