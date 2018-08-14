Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor teknoloji Trabzon Bursa
Fındık alımı başladı
Fındık alımı başladı
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı
Rekolte yüz güldürdü
Rekolte yüz güldürdü
Çok anlamlı açıklama
Çok anlamlı açıklama
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı

Bakan Albayrak yabancı yatırımcılarla görüşecek

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 16 Ağustos Perşembe günü yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla görüşecek - Albayrak, düzenleyeceği bu ilk telekonferansla dünyanın pek çok bölgesindeki yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek

Bakan Albayrak yabancı yatırımcılarla görüşecek

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 16 Ağustos Perşembe günü yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla görüşeceği bildirildi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 16 Ağustos'taki söz konusu telekonferans, Türkiye saatiyle 16.00'da, New York saatiyle 09.00'da yapılacak.

Yabancı yatırımcılarla ilk telekonferans görüşmesini gerçekleştirecek Albayrak, son ekonomik gelişmeler sonrasında küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek.

Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere dünya genelinde 750-1000 katılımcının iştirak etmesi bekleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakTelekonferansYabancı Yatırımcı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5