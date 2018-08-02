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Bakan Albayrak'tan ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değildir. Sürecin, güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun şekilde, diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanması önceliğimizdir" - "Bu yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye'ye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacaktır. Gelişmeler sonrası ekonomiye yönelik ataklar kısa dönemlidir. Bu süreç içinde, spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır" - "Ekonomik dengelemenin akabinde, ekonomimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme üzerine oturacağından ve Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın"

Bakan Albayrak'tan ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararının kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Sürecin, güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun şekilde, diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanması önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, yazılı açıklamasında, ABD Hazine Bakanlığı tarafından Türkiye'ye yönelik açıklanan yaptırım kararının kabul edilebilir olmadığını bildirdi.

Sürecin, güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun şekilde, diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Albayrak, bu yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye'ye ve Türk ekonomisine etkisinin sınırlı olacağını kaydetti. Albayrak, "Gelişmeler sonrası ekonomiye yönelik ataklar kısa dönemlidir. Bu süreç içinde, spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, mevcut makroekonomik veriler ışığında, bütçe disiplini, enflasyonla mücadele, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması hedefleri için kapsamlı çalışmalar başlattıklarına işaret ederek, bu kapsamda paydaşlarla yaptıkları istişare toplantılarında elde ettikleri verileri de dikkate aldıklarını, Orta Vadeli Program için ilk toplantıyı hafta başında gerçekleştirdiklerini belirtti.

Program hazırlığı devam ederken, ekonomik dengelenme için gerekli görülen bir dizi adımı ve bütçe disiplini kapsamında bazı tasarruf tedbirlerini de hayata geçirdiklerine dikkati çeken Albayrak, diğer yandan, kısa ve orta vadeli, farklı dış kaynak finansmanı için görüşmelerinin pozitif şekilde ilerlediğini vurguladı.

Albayrak, "Ekonomik dengelemenin akabinde, ekonomimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme üzerine oturacağından ve Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

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