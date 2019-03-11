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Bakan Albayrak'tan büyüme değerlendirmesi

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir" - "2019'a ait güncel veriler, ekonominin hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğine, büyümedeki yavaşlamanın geçici bir durumu yansıttığına ve ılımlı toparlanma eğiliminin başladığına işaret etmektedir" - "Nisandan itibaren yapısal tarafta atacağımız adımlarla süreci daha da güçlendireceğiz"

Bakan Albayrak'tan büyüme değerlendirmesi
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüme rakamlarına ilişkin, "İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir." ifadelerini kullandı.

Albayrak, sosyal medya hesabından 2018 yılı büyüme verilerini değerlendirdi.

Geçen yılın son çeyreğine ilişkin yüzde eksi 3'lük büyümenin piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Albayrak, "İç ve dış dengelenmeyi bir arada sağladığımız bu dönemde, cari açık ve enflasyonda düşüş başlattık. İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, tarihin en ciddi spekülatif saldırısı yanında küresel alanda büyümenin yavaşlama eğilimine girmesine rağmen 2001 ve 2008 yıllarındakine benzer bir durumun gerçekleşmediğine dikkati çekerek, sürecin çok kısa sürede başarılı bir şekilde atlatıldığını bildirdi.

- "Büyüme YEP'te öngördüğümüz şekilde"

Geçen yılın son çeyreğinde görülen daralmaya rağmen "net dış talebin büyümeye 9,7 yüzde puan pozitif katkı sağlamasının" dengelenme sürecinin öngörüldüğü şekilde devam ettiğinin önemli bir işareti olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Son dönemde finansal piyasalarda gözlenen olumlu gelişmeler, enflasyondaki düşüş trendi, öncü göstergelerdeki iyileşmeler, finansmana erişimde atılan adımlar ve istihdam seferberliği sayesinde, 2019 yılında büyümenin Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öngördüğümüz şekilde seyredeceğine inancımız tamdır. 2019'a ait güncel veriler, ekonominin hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğine, büyümedeki yavaşlamanın geçici bir durumu yansıttığına ve ılımlı toparlanma eğiliminin başladığına işaret etmektedir. Artan ihracat ve turizm gelirleri büyümeyi besleyen ana kalemler olacaktır. Ekonomi politikalarında güçlü bir koordinasyon dönemi yaşıyoruz. Nisandan itibaren yapısal tarafta atacağımız adımlarla süreci daha da güçlendireceğiz. YEP kapsamında cari açığı azaltacak, katma değerli üretimi artıracak, milletimizin refahını yükseltecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

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BüyümeHazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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