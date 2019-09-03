Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi Esra Korkmaz Turkey Macro View (TMV) Consulting Kurucu Genel Müdürü Serkan Özcan Onur Baran Çağlar
İSBİKE’a zam geldi
İSBİKE’a zam geldi
Tekstilcilerin Rusya atağı
Tekstilcilerin Rusya atağı
Palamut balıkçıyı üzdü
Palamut balıkçıyı üzdü
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Et lüks oldu
Et lüks oldu

Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Ağustos ayında TÜFE, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik" - "Üretici Fiyat Endeksi'ndeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız"

Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
banner17

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında enflasyonda önemli düşüş kaydedildiğini belirterek, "Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydedildiğine dikkati çeken Albayrak, "ÜFE'deki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak'ın mesajıyla birlikte paylaşılan infografikte de "Dengelenme sürecinin yılın ikinci yarısında da devam eden pozitif katkısıyla üretici ve tüketici fiyat endekslerinde düşüşler devam ediyor." ifadesine yer verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EnflasyonHazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakTÜFE
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5