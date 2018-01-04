Bakan Arslan, İngiltere Ulaştırma Bakanı Grayling ile görüştü

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling ile iş birlikleri geliştirmek adına müzakerede bulunacaklarını belirterek, "Bunu yaparken de gerek Türkiye'de gerekse İngiltere'de yapabileceğimiz iş birliğini bir kere daha gözden geçireceğiz." dedi.

Bakan Arslan, Grayling ile makamında gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Bakan Grayling ile sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı.

İki ülke arasındaki ikili ilişkilerinin tarihten gelen güçlü bağların etkisiyle çok boyutlu olduğuna işaret eden Arslan, İngiltere'nin, Türkiye'nin Avrupa'da önde gelen ortakları arasında yer aldığını söyledi.

Arslan, başta Türkiye olmak üzere birçok Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin de zarar gördüğü FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD ve YPG gibi terör örgütlerine yönelik operasyonlarda İngiltere'nin Türkiye'nin yanında tutum sergilediğini anlatarak, 2016 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 17 milyar dolar düzeyinde olduğunu, bu rakamın daha da artırılabileceğini kaydetti.

Hızla globalleşen dünyada, ülkelerin birbiriyle daha yakın iş birliği ve iletişim kurma durumunda olunduğuna dikkati çeken Arslan, bu kapsamda bir ülkede yaşanan olayın, diğer ülkeleri de etkilediğini kaydetti.

Arslan, son zamanlarda dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan birinin, aynı zamanda insanlık suçu da olan terör sorunu olduğunu belirterek, hiçbir ülkenin bu soruna duyarsız kalma ihtimalinin bulunmadığını vurguladı.

- "Terörün ortadan kaldırılmasında iş birliğinin öneminin farkındayız"

"Terörden etkilenmem, terörle hiçbir zaman yüz yüze gelmem" diyen ülkelerin dahi terörle karşı karşıya kaldığına hep beraber şahit olunduğunu anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Terörün ortadan kaldırılması konusunda karşılıklı iş birliğinin öneminin farkındayız. Birleşik Krallık ile bu konuda her zaman iş birliği içindeyiz. Türkiye olarak terörün gündemimizden tamamen çıkması adına gerek hükümet olarak bizler gerek güvenlik güçlerimiz olağanüstü mücadele veriyor, bu mücadeleyi vermeye de devam edeceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun terörün her türünün insanlık suçu olduğunu, insanlığa zarar verdiğini bilerek, bu bilinçle iş birliğimizi bundan sonra da devam ettireceğiz."

Bakan Arslan, Grayling ile bakanlıklarının ilgili alanlarındaki iş birliklerini daha da geliştirmek adına müzakereler yapacaklarını dile getirerek, "Bunu yaparken de gerek Türkiye'de gerekse de İngiltere'de yapabileceğimiz iş birliğini bir kere daha gözden geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin de özellikle gelişmek, büyümek, sosyal refahını artırmak adına önemli işler yaptıklarını vurgulayan Arslan, bu çerçevede yapılan iş birliğinin önemine değindi.

Arslan, Türk insanının, esaret söz konusu olduğunda canı pahasına mücadele ettiğini, 15 Temmuz'da da bu mesajın güçlü bir şekilde tüm dünyaya verildiğini söyledi.

Hiçbir zaman terörün başarılı olmaması, bundan insan yaşamının etkilenmemesi adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele vereceklerini ve iş birliği içinde olacaklarını belirten Arslan, "15 Temmuz darbe girişimi de dahil olmak üzere bizimle birlikte olduğunuz ve destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz de bundan sonra Birleşik Krallık'ın terör mücadelesinde her zaman yanında olacağız. Birlikte mücadele vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından heyetler arası görüşme, basına kapalı olarak devam etti.