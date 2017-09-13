Bakan Arslan, Kocaeli'de sanayicilerle buluştu

KOCAELİ (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İstanbul'dan sonra yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmelerin çoğunluğunun Kocaeli'de olduğunu anımsatarak, "Sadece yabancı sermayeli sanayi firmalarının yüzde 10'dan fazla olduğunu biliyoruz Kocaeli için baktığımızda. Kocaeli'nin sanayi ve ticaretin en önde gelen merkezlerden biri olmasında en önemli pay, kombine taşımacılığın en iyi şekilde uygulanması ve bu konuda gerekli altyapı yatırımlarının yapılması." dedi.

Arslan, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin kara, deniz ve demiryolu ulaşımı bakımında önemli bir konumda yer aldığını söyledi.

Kocaeli'nin Türkiye'nin ekonomisine büyük katkı sunduğunu ifade eden Arslan, doğal bir liman olan kentte kamu ve özel olmak üzere birçok liman bulunduğunu kaydetti.

Arslan, çağın artan endüstriyel üretim ve dünya ticaretinin denizcilik sektörüne büyük bir ivme kazandırdığını dile getirerek, "Bundan hareketle biz de bu avantajdan yararlanmak için yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. İstanbul'dan sonra yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmelerin çoğunluğu Kocaeli'de. Sadece yabancı sermayeli sanayi firmalarının yüzde 10'dan fazla olduğunu biliyoruz Kocaeli için baktığımızda. Kocaeli'nin sanayi ve ticaretin en önde gelen merkezlerden biri olmasında en önemli pay, kombine taşımacılığın en iyi şekilde uygulanması ve bu konuda gerekli altyapı yatırımlarının yapılması." diye konuştu.

- "Kocaeli'ye son 15 yılda 6 milyar 880 milyon lira yatırım yaptık"

Bakanlık olarak yaptıkları ticaret ve konteyner limanlarıyla "lojistik köy" çalışmalarının da çok önemli olduğuna işaret eden Bakan Arslan, hızlı ve konvansiyonel demiryollarının bunlarla entegrasyonunun Kocaeli açısından önemli olduğunun farkında olduklarını vurguladı.

Arslan, bakanlık olarak Kocaeli'ye son 15 yılda 6 milyar 880 milyon lira yatırım yaptıklarını aktararak, "Osmangazi Köprüsü.. Hereke, Gebze ve Darıca'da ciddi sanayi olduğu düşünüldüğünde o köprü İstanbul'un, Bursa'nın, Yalova'nın köprüsü olduğu kadar Kocaeli'nin de köprüsü. O da Kocaeli'nin ulaşımı ve erişimini arttırma adına önemli bir çalışma." ifadesini kullandı.

Kentte yapılan karayolu, havayolu ve demiryolu yatırımlarını anlatan Arslan, "Yatırımların sonuçları önemli. Şöyle önemli, burada söylemek de fayda var. Siz de ifade ettiniz, 2,4 milyar dış ticaret hacminden 14 yılda 59 milyar dolara gelmişiz. Bu çok önemli bir ilerleme, rakam. Yine siz söylediniz, Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 17,3 Kocaeli'den gerçekleşiyor. Kocaeli'de üretip başka yerde merkezi olan şirketlerin yaptığı şirketlerin üretimlerini de buna katarsanız bu rakamın çok daha üstünde olduğunu biliyoruz. Kocaeli'de yaptığımız her bir yatırımı, Kocaeli'nin sanayisi, ülkemizin sanayisi, ülkemizin büyümesi açısından da geri dönüşünün çok hızlı olduğunu da biliyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Konya ve Ankara'yı YHT ile birbirine bağladıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Bu çok önemliydi, Ankara-Kocaeli arasını 3 saate düşürdük ama yapılan çalışmalarla bu çok daha aşağı seviyelere düşecek. Şu an çalışmalar devam ediyor. Bunun da öneminin bilincindeyiz. Kocaeli'den Gebze, oradan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden 3. havalimanı. Halkalı'dan Avrupa'ya gidecek hatta bağlanacak alternatif bir hatla ilgili proje çalışmaları devam ediyor. Bu da çok önemli. Sanayicilerimizin talebi, aynı zamanda yük taşınması da dahil. Hızlı trenin anlamı aynı zaman yük taşımacılığı da yapılması. Hızlı trene yani 200 kilometreye uygun demiryolu araçları da alındığında, hem 200 kilometreyle yolcu taşıyabilir hem yük taşıyabilir hale geleceğiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Halkalı'ya oradan Avrupa'ya gidecek hat hızlı trendir, 200 kilometredir. Dolayısıyla aynı zamanda yük taşımacılığı da yapacak. O da bence önemli bir çalışma Kocaeli açısından."

Bakan Arslan, Osmangazi Köprüsü'nün 18 ili ilgilendirdiğini ifade ederek, köprünün ülke ekonomisi ve sanayinin büyümesi için önemli bir proje olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Bakan Arslan'a günün anısına hediye takdim etti.