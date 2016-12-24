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Bakan Arslan Manisa'da

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Arslan: - "Hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz"

Bakan Arslan Manisa'da

MANİSA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

Bakan Arslan, Soma'daki çevre yolu açılışının ardından Akhisar'da yapımı devam eden çevre yolu ve şantiyesinde incelemede bulundu.

Akhisar-Gölmarmara yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada Akhisar çevre yolu ve demiryolunun 2017 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bakan Arslan, yolun ağır vasıta trafiğinin kent merkezinden çıkarılması açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Daha önce Gölmarmara'dan gelen yolun 5,5 kilometresi yaklaşık altyapısı bitmiş biz o yolun hem altyapısını hem geriye kalan 8 kilometrenin yapılmasını tek bir ihale olarak yaptık. Bu kapsamda 5,5 kilometrenin sıcak asfaltı da yapıldı ve hizmete girdi. Geriye kalan 8 kilometre de çalışma devam ediyor." diye konuştu.

Toplam ihale bedelinin 94 milyon lira olduğuna dikkati çeken Bakan Arslan, geçmişte Türkiye'nin 94 milyon lira bulduğu zaman bayram ettiğini şimdi ise bu paranın bir ilçenin çevre yolu yapımında kullanıldığını söyledi.

Bakan Arslan, Soma'dan gelen demiryolunu Akhisar ilçesine girmeden yaklaşık 4,2 kilometre kısaltacak yeni bir güzergah oluşturacaklarını ifade etti.

- "Yerli arama motorunun geliştirilmesi çok önemli"

Karayollarındaki incelemenin ardından Bakan Arslan, Manisa Medya TV'de "Günün Konuğu" adlı canlı yayınlanan programa katıldı.

Program sunucusu Abdullah Polat'ın sorularını yanıtlayan Bakan Arslan, iletişim teknolojisi, bilişim ve haberleşmenin dünya ile entegre olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Siz sadece lokal bir çalışma yaparsanız, dünya ile entegre olmazsanız istediğiniz verimi ve sonucu alamazsınız. Bizim kesinlikle bu sektörde ister web adreslerinde olsun ister internette yaptığınız işlemlerde olsun dünya ile entegrasyonda taviz vermeden, ancak hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz."

Bakan Arslan, Türkiye'de üretilen verilerin ve dataların ülkede saklanabilmesine yönelik depolama çalışmalarını da sürdürdüklerini, bu kapsamda teşvikler oluşturduklarını aktardı.

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Bilişim SektörüManisaUlaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
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