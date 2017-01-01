Bakan Arslan, yeni yıla karayolu çalışanlarıyla girdi

BOLU (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017 yılına, Bolu Dağı Tüneli mevkisinde karla mücadele çalışması yapan karayolu işçileri ile girdi.

Bolu Dağı Tüneli Otoyol Bakım İşletme Şefliği'ni ziyaret eden Arslan'a, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Vali Baruş ve Belediye Başkanı Yılmaz ile kısa bir görüşme yapan Arslan, daha sonra karayolları yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arslan, burada yaptığı açıklamada, insanların hayatını kolaylaştırmak ve hayat akışını kesintisiz sürdürmek adına 24 saat çalıştıklarını söyledi.

Bakanlık çalışanlarının kar olsun veya olmasın 24 saat mücadeleye hazır bir şekilde görevlerinin başında olduğuna dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

"Biz de bu akşam özelikle yılbaşında arkadaşlarımızı ziyaret ederek arkadaşlarımızla birlikte yeni yıla girmek istedik ve onları bulundukları yerde tebrik etmek, çalışmalarında kolaylıklar dilemek ve onlar aracılığıyla da Türkiye'nin her yerinde bu mücadeleyi sürdüren arkadaşlarımıza hem teşekkürlerimizi hem başarı dileklerimizi iletmek hem de inşallah yeni yılın bütün dünyaya olduğu gibi ülkemize, insanımıza, çalışma arkadaşlarımıza inşallah barış huzur kardeşlik getirmesini temenni ediyoruz."

- "2016 zor bir yıl oldu"

Arslan, 2016 yılının zor bir yıl olduğuna değinerek Bakanlık olarak önemli iş ve projelere imza attıklarını aktardı.

Türkiye'nin başarılarını çekemeyen bazı kesimlerin boş durmadığına işaret eden Arslan, şunları söyledi:

"Onlara maşalık edenler, hainler de boş durmadılar. Başta 15 Temmuz olmak üzere ciddi bir mücadeleden geçtik. Ülkemiz insanı, millet olma şuuruyla meydanlara indi, iradesine sahip çıktı. Çıkmaya devam ediyor. Bu konuda taraf olan herkese, katkı veren herkese müteşekkiriz. Türk insanı Meclisi ile birlikte gerçekten gaziliğe uygun 15 Temmuz'da bir duruş sergiledi ve dünyaya çok güzel bir ders verdi. Bütün bunlardan sonra biz ülkemizin kalkınmasının, büyümesinin olmazsa olmazı olarak ulaştırma altyapılarını, erişimi, ulaşımı görüyoruz.

Bakanlıkta, bakanından başlayarak işçisine kadar 100 bin kişiyiz. Yaklaşık 100 bin kişi de yüklenicilerimiz var. 40 bin kişi de hizmet aldığımız personel var. Biz 240 bin kişiyle bu mücadeleyi veriyoruz. 240 bin kişiyle ülkemizin büyümesi, gelişmesi için gece gündüz çalışıyoruz."

- "Burada 7/24 sürekli bir karla mücadele veriyorlar"

Arslan, karayolları çalışanlarının Bolu Dağı'nda 7/24 karla mücadele ettiğini aktararak şöyle devam etti:

"Doğa şartları ile mücadele veriyorlar. Tabii sadece burada değil Türkiye'nin her yerinde yaklaşık 67 bin kilometre karayolu ağımız var. Bunun 52 bin kilometresinin 7/24 sürekli açık tutulması gerekiyor. 2 bin 500 kilometrenin üzerinde otoyolumuz var. Bütün bunların açık tutulmasıyla ilgili çalışma arkadaşlarımız, personelimiz 11 bin 11 kişi. Bu 11 bin 11 kişi, 411 tane karla mücadele kış şartları ile mücadele merkezinde görevlerini yerine getiriyor ve 7 bin 636 adet iş makinesiyle bütün bu işleri yapıyoruz."

Arslan, karla mücadele çalışmalarında kullanmak üzere sadece bu kış için 248 bin ton tuz, 265 bin ton agrega, 78 ton üre, 800 ton da ayrıca kimyasal tuz hazırladıklarını vurguladı.

- "Karla mücadele çok kolay"

Sürücülerin özelikle kar lastiği takmalarını ve araçlarında zincir bulundurmalarını isteyen Arslan, eğer yol kötüyse sürücülerin zincir takmalarını, bundan üşenmemelerini ve kaçınmamalarını istedi.

Arslan, aslında karla mücadelenin çok kolay olduğunu ifade ederek "Başbakanımızın da dediği gibi, sadece karla mücadele olsa çok kolay. Sadece kar küremek olsa çok kolay ama biz resmen tır kürüyoruz. Neden? Tırların bir tanesi yolun bir yerinde dönüp bir makas oluşturdu mu yol tamamen kesiliyor. O yüzden sürücülerin bu kurallara uyması bizim içinde çok çok önemli. İnsanımızın hayatını kolaylaştırması açısından da çok çok önemli." dedi.

Konuşmanın ardından Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Arslan'a 15 Temmuz'la ilgili hazırladıkları "Demokrasinin zaferi emek" adlı bir kitabı hediye etti.

Atalay, kitabın yurt dışına, Avrupa Parlamentosu'na, yurt dışındaki gazetelere, televizyonlara, işçi örgütlerine ve işveren örgütlerine dağıtılmaya başlandığını belirterek "Yurt dışında uyuyanı uyandırırsınız ama uyuma numarası yapanı uyandıramazsınız. Yurt dışındaki dostlarımız hala uyuma numarası yapmaya devam ediyor. Bu işgal girişimidir. Bu başından sonuna kadar bütün safahat bu kitabın içinde var." dedi.

Bakan Arslan da bu çalışmalarında dolayı Atalay ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Başkanım çok güzel bir ifade kullandı. Tabii anlamayanlar var. Anlamak istemeyenler var. Özelikle onların uyandırılması adına Türk-İş gibi ülkemizin güzide ve büyük bir sivil toplum kuruluşunun bunu gündeme getirmesi çok daha anlamlı. Bizim her platformda bunu anlatmamız lazım. Biz ne yaşadığımızı biliyoruz ama bunu anlamak istemeyenler veya anlamamazlıktan gelenlerin de gözüne sokmamız lazım."

Bakan Arslan ve beraberindekiler, ardından karayolları çalışanlarına baklava ikram etti.

Kendisini takip eden bazı basın mensuplarına da kendi elleriyle baklava yediren Arslan, bölgede güvenlik önlemi alan askerlerin de yeni yılını kutladı. Bakan Arslan, ziyaretin anısına buradaki 2 askerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Arslan, daha sonra Bolu'dan ayrıldı.



