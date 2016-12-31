Bakan Arslan'dan TBMM Başkanı Kahraman'a ziyaret

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, "Ameliyatın başarılı geçmiş olması, İsmail ağabeyimizin çok daha sağlıklı hale gelmiş olması bizi memnun eden tarafı ama Rabb'imden yine de sadece İsmail ağabey değil, bütün hastalarımız için acil şifa, sağlık ve afiyet diliyoruz." dedi.

Arslan, Güven Hastanesindeki ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumunu değerlendirdi.

Bakan Arslan, "Değerli Meclis Başkanımızı, İsmail ağabeyimizi ziyaret edip bilgi aldık, çok geçmiş olsun, Rabb'im şifa versin inşallah. Ameliyatına giren doktorlardan biri de arkadaşım olması hasebiyle 2 gündür zaten bilgi sahibiydim, ameliyat çok başarılı geçmiş. Yine doktor arkadaşlar, dünden bugüne de 1,5 günlük bir sürenin geçtiğini, takip ettiklerini, herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler, bir sıkıntı olmaz inşallah. Dolayısıyla ameliyatın başarılı geçmiş olması, İsmail ağabeyimizin çok daha sağlıklı hale gelmiş olması bizi memnun eden tarafı ama Rabb'imden yine de bütün hastalarımız için sadece İsmail ağabey değil, acil şifa, sağlık ve afiyet diliyoruz. İnşallah değerli Meclis Başkanımıza da geçmiş olsun mesajımızı tekrar sizin aracınızla da iletmiş olalım." şeklinde konuştu.

- "Yeni günler huzur, barış, kardeşlik getirsin"

Ahmet Aslan, yeni yılda ekibini ziyaret edeceğini belirterek, "Sadece bir sektörü değil, PTT'den başladık, inşallah biraz sonra Türksat, Karayolları, Devlet Demir Yolları ve havaalanındaki çalışanlarımızı ziyaret edip, görevi başındaki o arkadaşlarımız aracılığıyla bütün ulaştırma ailesine iyi dileklerimizi edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

2017 yılına girerken huzur ve barış dolu günler dileğini ileten Bakan Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz insanının hepsine sağlık, afiyet diliyoruz ama biliyoruz ki ülkemizin geçtiği süreçte bulunduğu coğrafya nedeniyle, güvenlik güçlerimiz bu saat itibarıyla dahi ülkenin her yerinde görevlerinin başındalar. Allah onlardan razı olsun, onlardan kaybettiklerimize, şehitlerimize tekrar rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Ülkemize, insanlığa ve coğrafyamıza da inşallah Rabb'im, yeni günlerde huzur, barış, kardeşlik getirsin diliyoruz ve bu temennilerle herkesin yeni yılını tekrar kutluyoruz."

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumu hakkında doktorundan bilgi alan ve hastanede yaklaşık 30 dakika kalan Aslan, Kahraman'ın yakınlarıyla da görüştü.