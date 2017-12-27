Bakan Bak, gençlik merkezi çalışmalarını inceledi

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yakında hizmete girecek olan Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi.

Beyoğlu Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Bak, daha sonra Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ile İstiklal Caddesi'nden yürüyerek, yakında hizmete girecek olan Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi'ne gitti.

Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başkanımızın gençlik merkeziyle alakalı başladığı bir proje var, bu projede ortak çalışmanın şartlarını değerlendirdik." dedi.

Beyoğlu'nda gençlere hizmet edecek güzel bir merkezin inşa edildiğini belirten Bak, "Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, bu çalışmada onlarla birlikte hareket etmeyi düşünüyoruz, destek vereceğiz, birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Bak, Beyoğlu'nu üniversite okuduğu yıllardan iyi bildiğini dile getirerek, "Bu akşam da burada başkanımız, milletvekilimiz ve diğer arkadaşlarımızla birlikte halkımızla, gençlerle bir araya geldik, nabız yokladık." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye genelinde 300'e yakın gençlik merkezi bulunduğunu kaydeden Bak, Beyoğlu'nda hayata geçirilmesi planlanan gençlik merkezi projesinde de Beyoğlu Belediyesi ile çalışacaklarını vurguladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, kendisini görüp yanına gelen vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.



