Bakan Bak, KYK eğitim toplantısına katıldı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı 81 ildeki 748 yurdun müdürlerine yönelik eğitim toplantısına katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, KYK İstanbul İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen Yurt Müdürleri Eğitim Toplantısı'na katılan Bakan Bak'ın, yurtlarda görev alanları uyararak, herkesin işine sahip çıkmasını istediği bildirildi.

Bakan Osman Aşkın Bak, toplantıda yaptığı açıklamada, ailelerin çocuklarını kendilerine emanet ettiğini, yurt müdürleri olarak sorumluluklarının büyük olduğunu belirterek, "Sizlerden ricam yurtları kendi eviniz gibi her şeyiyle kontrol etmenizdir. Ülke genelindeki yurtları denetlemek için her an gelebilirim. 611 bin gencimizi yurtlarda misafir edeceğiz. Cihazların bakımı yapılıyor mu, önlemler alınmış mı bunları kontrol edin. Yemekhanedeki ocaktan, yangın sistemine kadar her şeyi kontrol edin. Sizden ricam ekibinizle birlikte bütün ağları mutlaka ve mutlaka kontrol etmenizdir. Eksikleri iyi görmenizdir. Yurtlarda görevli tüm çalışanları da kontrol altında tutmalısınız. Ayrıca, gençlerimiz için neler yapılabileceğini düşünmelisiniz. Bu sizin sorumluluğunuzdur. Burada aldığınız bilgileri mutlaka sahada uygulamanız lazım. Acaba bütün yangın çıkış kapıları açık mı bunu kontrol edin." ifadelerini kullandı.





- "Odanızda oturmayın, sahaya çıkın"





Tüm yurt müdürlerine odalarında oturmamaları, sahada olmaları yönünde uyarılarda bulunan Bakan Osman Bak, "Görevimiz bu ülkenin geleceği olan gençlere en iyi ortamı sağlamak. Devlet Kredi ve Yurtlar Kurumuna bu görevi vermiş. Bunlar okusunlar, iyi eğitim alsınlar, ülkesine hizmet etsinler. Bu ülkenin geleceğe daha güçlü adımlarla yürümesi için bize görev verildi. Bizden çok büyük bir beklenti var. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yaşananları hepiniz biliyorsunuz. Bizden daha iyi hizmet bekliyorlar. Odanızda oturmayın, sahaya çıkın." değerlendirmesini yaptı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızı biliyorsunuz, çok hassas, titiz ve takipçi, ben de öyleyim. Bir işi söyledim mi o iş yapılana kadar mutlaka takip ederim." diyen Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güzel anılar, güzel fikirler, güzel fikir alışverişleri gerçekleştirdiniz ve görev yerlerinize döneceksiniz. İnşallah 2017-2018 sezonunda bu yurt başvurularımız tamamlandıktan sonra sizlere yoğun talepler olacak. Gerekirse uyumayacağız ve yurdumuzu, bölgemizi, sorumlu olduğumuz birimi gelecek olan misafirlerimize, ana kuzularına, öğrencilerimize yavrularımıza hazır hale getireceğiz. Oradaki çalışanlarımıza, bizim burada anlattıklarımızı iletin. Herkese bu işin ne kadar önemli olduğunu, neler yaptığımızı, neler yapmamız gerektiğini lütfen anlatın. Biz bir aileyiz. Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu ailenin bireyleri olarak işimizi en iyi şeklide yapacağız ve bu kurumun itibarını ve gücünü herkese göstereceğiz. İnanıyorum ki; yeni eğitim ve öğretim yılında bu ülkenin geleceği olan gençlerimize en iyi şekilde hizmet edeceğiz."

Bu arada, eğitim süresince TRT spikeri Göktuğ Kırca, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, Protokol Uzmanı İhsan Ataöv, Klinik Psikolog Mehmet Dinç ve Mustafa Altıntaş ile Kemal Altıntaş da katılımcılara seminer verecek.