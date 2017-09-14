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Bakan Bak'tan Dinçay'ın ailesine taziye

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçay'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti

Bakan Bak'tan Dinçay'ın ailesine taziye


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı ve Voleybol Şubesi Sorumlusu Hakan Dinçay'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vefatın ardından, Twitter hesabından Dinçay'ın ailesi ve tüm Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileklerini ileten Bakan Bak'ın, akşam saatlerinde de aileyi aradığı kaydedildi.

Taziyesinde, Türk voleyboluna uzun yıllar önemli katkılarda bulunan Hakan Dinçay'ın vefatından dolayı derin üzüntü duyduğunu belirten Bak, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

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