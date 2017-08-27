Bakan Bak'tan işitme engelli basketbolculara kutlama

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, namağlup Avrupa şampiyonu olan 20 Yaş Altı İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Osman Aşkın Bak, Polonya'nın Lublin kentinde düzenlenen organizasyonda altın madalya kazanan milli takım için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Polonya'nın Lublin kentinde düzenlenen 20 Yaş Altı İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek altın madalyanın sahibi olan milli takımımızı gönülden kutluyorum. Üstün bir mücadele örneğiyle Belarus'u 93-32 yenerek, Avrupa şampiyonluğu gururunu bizlere yaşatan sporcu kardeşlerime ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim."