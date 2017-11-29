Bakan Bak'tan Kulüpler Birliğine ziyaret





İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Vakfını ziyaret etti.

Vakfın Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleşen ziyaret yaklaşık dört saat sürdü.

Bakan Bak, kulüplerin sorunlarının görüşüldüğü toplantıda vakfın yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Osman Aşkın Bak, Türk sporunun dünya çapında başarılı olmasını hedeflediklerini söyledi.

Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, kısa bir süre önce Bakanlığımızı ziyaret etmişti. Biz de iadeiziyaret şeklinde bir araya geldik. Toplantıda sporumuzun ve futbolumuzun sorunlarıyla ilgili bilgiler aktardılar. Yaptıkları çalışmalardan ve geldikleri noktalardan bizlere bilgiler aktardılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kulüplerimiz sorunlarını ifade ettiler, biz de gerekli istişareleri birlikte yürüteceğimizi, onlara bu sorunun çözümünde birlikte hareket edeceğimizi söyledik. Türk sporunun ve futbolunun dünya çapında başarılı olmasını hedefliyoruz. Hem Bakanlık olarak hem de kulüpler olarak üzerimize neler düşüyor ve nasıl hareket etmeliyiz, ona bakacağız."

Bakan Bak, Türk sporunun başarısının her şeyden önemli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bunun için hem kulüpler olarak hangi adımların atılması gerektiği hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı ve devlet olarak neler yapabileceğimiz konusunda istişarelerde bulunduk. Yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür diyoruz. Sık sık bir araya geleceğiz çünkü bu sorunların paydaşlarla beraber çözümlenmesini arzu ediyoruz. Süreci birlikte paylaşarak görüşeceğiz. Sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı çerçevesinde ekipler oluşturdular, bize geldiklerinde ifade ettikleri gibi. Onların görüşleri ve değerlendirmeleri oldu. İnşallah tekrar bir araya geleceğiz."





- Özbek: "Özellikle altyapıyla ilgili çalışma içerisindeyiz"





Kulüpler Birliği Vakfı ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, altyapıyla ilgili çok güzel çalışmalar içerisinde olduklarını dile getirdi.

Dursun Özbek, bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ı Kulüpler Birliği yöneticileriyle beraber ziyaret etmiştik. Bakanımız da bize nezaket ziyaretinde bulundu. Biz de bunu fırsat bilerek daha önce Sayın Bakanı ziyaret ettiğimizde orada kararlaştırdığımız bazı çalışma komisyonları kurmak gibi bir görev üstlenmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da bunu arz etmiştik. Dolayısıyla o tarihten sonra o kurulları kurduk. Bu kurullar bir çalışma düzeni içerisinde üretime geçtiler ve çok fazla mesafe katettik. Bu tamamen Türk futbolunun sorunlarıyla ilgili. Bunun içinde altyapı da dahil, oyuncu sağlığı da dahil, Türk futbolunun marka değerinin yükseltilmesi de dahil, hukuk komisyonu, yani 7-8 tane komisyonumuz var."

Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya başkan yardımcılarını ve komisyon başkanlarını davet ettim çünkü Sayın Bakanımız birinci ağızdan yapılan çalışmaları görsün istedik. Özellikle spor yasasıyla, kulüplerin amatör şubelerinin, altyapıların bütün her şeyi detaylı bir şekilde tartışıldı. Burada kulüplerin beklediği bazı yasal düzenlemeler var. Bu düzenlemelerle ilgili çalışmaların meclise geldiğini haber aldık. Hem hükümetimizden hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan muhalefet partilerinden bu yasalara destek istiyoruz. Türk futbolu ve sporu şu anda buna çok ihtiyaç gösteriyor. Konuyla ilgili bütün kişilerin buna destek vermesi gerekiyor. Hükümet nezdinde yapılan çalışmalarda biz bu desteği görüyoruz. Genelde bu yasalar meclise geldiği takdirde de muhalefet nezdinde destek verilmesi çok önemli. Oy birliğiyle çalışmaların sonuçlanması Türk sporuna çok destek verecektir. Özellikle altyapıyla ilgili çalışma içerisindeyiz. Türk sporunun özellikle futbolun artık kendi kaynağını bulacak şekilde altyapıyı oluşturması lazım. Bu manada da çok güzel çalışma içerisindeyiz."

Başkan Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün de toplantıda yer almasının hatırlatılması üzerine "Cenk Ergün, sportif direktör, Türk futbolunun içindeki bir arkadaş. Dolayısıyla onların da ilgilendiği konular var. Sadece Cenk Ergün değil, diğer kulüplerden de arkadaşlar vardı." diyerek sözlerini tamamladı.