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Bakan Çavuşoğlu, Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'e gidecek

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampı ziyaret edecek

Bakan Çavuşoğlu, Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'e gidecek

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampı ziyaret etmek üzere Bangladeş'e gidecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, yarın Bakü'de 6'ncısı düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Bangladeş'e geçecek.

Arakan'da Müslümanlara yönelik katliamları ve Arakanlı Müslümanların son durumunu Bangladeşli yetkililerle ele alacağı ziyarette Çavuşoğlu, Cox's Bazar'da Arakanlı Müslümanların kaldığı kampı da ziyaret edecek.

Arakan'da Müslümanlara artan katliamlarla ilgili yoğun diplomasi çalışması yürüten Çavuşoğlu, son dönemde Bangladeşli mevkidaşı Abul Hassan Mahmud Ali, Malezya Dışişleri Bakanı Anifah Aman, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan ile de Arakan'daki Müslümanların durumunu görüşmüştü.​

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Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanlarÇavuşoğlu
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