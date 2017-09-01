Bakan Çavuşoğlu bayram namazını Antalya'da kıldı

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yapılan saldırılarla ilgili birçok ülkenin dışişleri bakanları ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle görüştüğünü belirterek, "Bugün de BM Özel Temsilcisi Kofi Annan ile görüşeceğim." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Emine Özmüftüoğlu Camisi'nde bayram namazını kıldı. Namazın ardından cami cemaatiyle bayramlaşan Çavuşoğlu, vatandaşlarla özçekim yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, mübarek Kurban Bayramı'nı idrak ettiklerini belirterek, bayram namazını doğup büyüdüğü Alanya'da vatandaşlarla birlikte kıldığını söyledi. Bugün ve yarın Antalya'nın farklı ilçelerinde hemşehrileri ile bayramlaşacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Bu vesileyle tüm milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Her bayramda olduğu gibi yine aynı duaları ediyoruz. Bu bayramın da birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Aynı şekilde tüm dünyada zulüm çeken kardeşlerimizin zulmünün sona ermesini de Rabbimizden diliyoruz." diye konuştu.

- Arakan için kesin çözüm



Çavuşoğlu, Arakan'daki Müslümanların son günlerde zulüm altında olduğunu, acımasızca saldırılara uğradığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve talimatıyla ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Konuyu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok ülkenin devlet başkanıyla, başbakanıyla, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile görüştüğünü anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ben de Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatıyla birçok ülkenin dışişleri bakanıyla ve uluslararası örgütün temsilcileriyle görüştüm. Bugün de BM Özel Temsilcisi Kofi Annan ile görüşeceğim. Önümüzdeki hafta da temaslarımızı devam ettirerek artık Arakan problemini yani Rohingyalı kardeşlerimizin uzun süredir yaşadığı zulme kesin bir çözüm bulmak için çalışacağız. Çünkü daha önceki yıllarda da buna benzer saldırılar oldu ama en şiddetlisi bu süreçte oldu. Buna artık Arakan'da kökten bir çözüm bulmak için Türkiye olarak ne gerekiyorsa yapacağız."



- "Suriye'de bir an evvel siyasi çözüme geçilmeli"



Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkesin tesisi ya da çatışmaların durdurulması bakımından geçen seneye göre iyi bir noktada olduklarını, geçen yıl bu zamanlarda Suriye'de yoğun çatışmaların yaşandığını, sivillere, hastanelere, okullara rejim tarafından acımasızca saldırıların düzenlendiğini hatırlattı.

"Yaptığımız çalışmalar ve çabalar sayesinde ülke genelinde DAEŞ'e karşı ve diğer teröristlere karşı mücadele devam ediyor. Ateşkes konusunda ciddi bir mesafe katettik." diye konuşan Çavuşoğlu, ateşkesin kalıcı olması, denetlenmesi, gözetlenmesi ve siyasi çözüm konusunda çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, siyasi çözümün DAEŞ'le mücadele kadar önemli olduğunu, biri yapılırken diğerinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade ederek "Siyasi bir çözüm olmazsa, Suriye teröristler ve radikal gruplar bakımında bulunmaz bir fırsat, ortam olarak devam edecektir. Bir an evvel siyasi çözüme geçmemiz lazım. Tüm bu konularda yoğun çaba sarf ediyoruz. Rusya ile ikili, İran ve Rusya ile üçlü çalışmalarımız var. Aynı şekilde koalisyon ülkeleri, müttefiklerimizle ve Avrupa ülkeleri ile yoğun çabalarımız devam ediyor. Bu süreci birlikte yürütmeye çalışıyoruz." dedi.