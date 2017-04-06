Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Bakan Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi: (1)

- "(Suriye'de) Saldırılar devam ederse Astana'nın da bir anlamı kalmaz, Cenevre'nin de bir anlamı kalmaz. Kimyasal silahların altında müzakere mi yapılır?" - "İki süper güç Rusya ve ABD, bir terör örgütünü birbirine kaptırmama yarışına girdi. YPG ve PYD’den bahsediyoruz. Bir terör örgütü üzerinden bile rekabet var" - "(Kerkük’te referandum kararı alınması) Barzani yönetimine de Erbil’e de bir tuzak. Esasen bu Barzani yönetiminin herkesle arasını bozma girişimidir. Bu işin mimarı Talabani’nin partisidir"

Bakan Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi: (1)

ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına ilişkin "Saldırılar devam ederse Astana'nın da bir anlamı kalmaz, Cenevre'nin de bir anlamı kalmaz. Kimyasal silahların altında müzakere mi yapılır?" dedi.

Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. İdlib’e rejimin düzenlediği kimyasal saldırı ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nden soruşturma kararı çıkmasının engellendiğinin hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, çok sayıda insanın öldürüldüğü saldırıdan sonra bile bir karar alınamamasının, BM’de reform konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdiğini belirtti.

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin ilk defa kimyasal silah kullanmadığını, daha önce de çok kez kırmızı çizgiyi aştığını anlatan Çavuşoğlu, birçok yöntemle insanların vahşice öldürüldüğünü söyledi. Rusya’nın rejime bu şekilde sahip çıkmasının son derece yanlış olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, rejimin desteklenebileceğini ancak böyle bir insanlık suçunu desteklemenin doğru olmayacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, “Böyle bir uygulamanın arkasında durmak kim durursa dursun vahim bir hatadır. Doğru da değildir.” diye konuştu.

Türkiye olarak her türlü insani krize hazır olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, kendilerini endişeye sürükleyen esas şeyin saldırıların devam edip etmeyeceği meselesi olduğunu anlattı. Mevlüt Çavuşoğlu, “Saldırılar devam ederse Astana'nın da bir anlamı kalmaz, Cenevre'nin de bir anlamı kalmaz. Kimyasal silahların altında müzakere mi yapılır?" şeklinde konuştu.

ABD'de Donald Trump yönetiminin söz konusu saldırıların ardından yaptığı "kırmızı çizgilerin ötesine geçildiği" yönündeki açıklamanın anlamlı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Ama tüm dünya olarak artık bunu engellememiz lazım. Bu bakımdan, bu açıklamayı önemli buluyoruz ve destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Münbiç’e yönelik bir hazırlık içinde olup olmadığı sorusuna karşılık, Türkiye için Suriye ve Irak kaynaklı tehditlerin devam ettiğini dile getirdi. Söz konusu tehditlerin içinde DEAŞ, YPG ve PKK olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu nedenle mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, sadece Münbiç değil Suriye’nin diğer bölgelerinden de tehdit olduğunun altını çizerek, “Biz teröristlerle mücadele ederken herhalde müttefiklerimiz kalkan olmaz. Olmaması da lazım. Biz bunlarla konuşuyoruz. Başka garip bir konu, bugün iki süper gücün, Rusya ve Amerika’nın, bir terör örgütünü birbirine kaptırmama yarışına girmesidir. YPG ve PYD’den bahsediyoruz. Bir terör örgütü üzerinden bile rekabet var.” ifadelerini kullandı.

- "Bu tuzağa Barzani'nin düşmemesi lazımdı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kerkük’te IKBY bayrağı asılması ve referandum kararı alınmasını da değerlendirdi. Bu durumun Barzani yönetimine de Erbil’e de bir tuzak olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Esasen bu, Barzani yönetiminin herkesle arasını bozma girişimidir. Bu işin mimarı Talabani’nin partisidir.” diye konuştu. Barzani’ye karşı Talabani’yi destekleyen güçler de olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, amacın buradaki tarafların kendi arasında kavga etmesi ve dolayısıyla güçlenmesinin önlenmesi olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, “Bu tuzağa Barzani’nin düşmemesi lazımdı. Biz kendilerini uyardık.” dedi.

(Sürecek)

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AstanaCenevreÇavuşoğluİdlibKimyasal Saldırı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5