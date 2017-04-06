Bakan Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi: (2)

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kerkük’te referandum kararı alınmasıyla ilgili, "Referandum olayı esasen oradaki yönetimin ve meclisin alacağı bir karar değil. Referandumla ilgili kararı alamaz. Bağdat yönetimi de zaten bunun saçma olduğunu söyledi. Barzani yönetimini, etnik hassasiyeti kullanarak tuzağa düşürüyorlar." dedi.

Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Rakka operasyonu hakkındaki soruya karşılık Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde bu konunun ele alındığını, Türkiye'nin çok açık ve somut önerilerde bulunduğunu kaydetti.

"Şu anda ABD yönetimi bize kesin bir karara varmadıklarını söyledi. Değişik alternatiflerden hangisini değerlendirebiliriz, hangisi olabilir; bu konuların eksisi ve artısını konuştuk." diyen Çavuşoğlu, Tillerson'ın "Henüz bizim bir kararımız yok, sizi dinlemeye geldik, Türkiye ne diyor bunu dinlemeye geldik." dediğini aktardı.

- "Barzani yönetimini, etnik hassasiyeti kullanarak tuzağa düşürüyorlar"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının Kerkük'teki kurum ve kuruluş binalarına asılmasını ve Kerkük'ün bölgesel yönetime ilhakı için referanduma gidilmesi kararını değerlendiren Çavuşoğlu, "Referandum olayı esasen oradaki yönetimin ve meclisin alacağı bir karar değil. Referandumla ilgili kararı alamaz. Ne yapıyor? Bağdat yönetiminden 'Referandum yap' diye talepte bulunuyor. Talepte bulunması burada referandum yapılacağı anlamına gelmez. Bağdat yönetimi de zaten bunun saçma olduğunu söyledi. Barzani yönetimini, etnik hassasiyeti kullanarak tuzağa düşürüyorlar." şeklinde konuştu.

Kuzey Irak'ta uzun vadede ortaya çıkacak siyasi yapılanmaya Türkiye'nin tavrının ne olacağının sorulması üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz karşıyız. Biz, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve milli birlik, beraberlik ve ulusal bütünlüğünü destekliyoruz. Böyle ayrı devlet kurmalara da karşıyız. Bunu da açık ve net şekilde söylüyoruz. Kuzey Irak yönetimiyle bir sorunumuz yok. PKK'ya karşı da ortak mücadele yapıyoruz. Ama bunu yapmamız demek Irak'ın toprak bütünlüğünü bozacak şekilde adım atmalarını destekleyeceğimiz anlamına gelmez."

- "Ya üçünü uygulayacağız ya da hiçbiri uygulanmayacak"

İran ile ilişkiler konusunda Çavuşoğlu, İran'ın bölgesel politikalarının ne olduğunun herkes tarafından bilindiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "İran bizim komşumuz, yanlış yaptığı zaman yanlış diyoruz ama İran'a karşı haksızlık olduğu zaman tüm dünyaya karşı da İran'ı destekleyebiliyoruz. Ama yanlış yaptığı zaman da bunu da söylemek görevimiz" dedi.

- AB ile ilişkiler

Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkilerini de değerlendiren Çavuşoğlu, Türk halkının, AB'ye bakışının 15 Temmuz'dan sonra değiştiğini kaydetti.

Türkiye-AB arasında geçen yıl 18 Mart'ta varılan mutabakat ve Geri Kabul Anlaşması konusunda Çavuşoğlu, Türkiye'nin mülteci anlaşmasında yükümlülüklerini yerine getirdiğini, AB'nin ise tamamen getirmediğini söyledi.

Türkiye'nin AB ile yürüttüğü müzakerelerde karşılaması gereken kriterler konusundaki soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin 5 kriterlerle ilgili son düşüncelerini kağıda döktüğünü belirterek şunları kaydetti:

"16 Nisan'dan sonra AB'ye vereceğiz. Ondan sonra bize kararınızı verin. Geri Kabul Anlaşması ile birlikte bu anlaşma da yürürlüğe aynı anda girmesi lazım, yani Vize Serbestisi Anlaşması. Aksi takdirde Göç Anlaşması'nı yaparken onlarla beraber üçünü birden uygulamamız gerektiğine yönelik kararımız da var, anlaşmanın doğasında var. Ya üçünü uygulayacağız ya da hiçbiri uygulanmayacak."

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