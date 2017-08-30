Bakan Çavuşoğlu, İtalya'da

MİLANO (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Milano Başkonsolosluğu’nun müstakil yeni hizmet binası ve konutunun resmi açılışını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, 2014’ten bu yana kapsamlı restorasyona alınan ve bu yıl nisan ayında hizmet vermeye başlayan yeni binanın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, açılış kurdelesini, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Milano Başkonsolosu Hami Aksoy, Milano Belediye Meclisi Üyesi Diana de Marchi ve Milano’daki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kesti.

Çavuşoğlu, açılış konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selam, sevgi ve iyi dileklerini ileterek başladı.

Başkonsolosluğun hizmet binası ve konutun açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Milano Başkonsolosluğumuz esasen İtalya’da değil dünyada açtığımız ilk konsolosluklardan bir tanesidir. Bugüne kadar kiraladığımız binalarda sizlere hizmet veriyorduk. İlk defa kendi binamızda size hizmet vermeye başladık. Ülkemize ve İtalya’da yaşayan vatandaşlarımıza yakışır şekilde, Milano’nun en seçkin mahallesinde güzel bir binayı satın aldık. Modern anlayışla bu binanın restorasyonunu planladılar. Fakat bu binada özellikle Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin de bazı bölümlerinde yer almasını özellikle arzu ettik." diye konuştu.

- "Binamızın açılışı çok anlamlı bir döneme denk geldi"

Bakan Çavuşoğlu, Başkonsolosluğun yeni hizmet binasının açıldığı tarihe de dikkati çekerek, “Hizmet binamızın açılışı çok anlamlı bir döneme denk geldi. Üç gün önce Anadolu topraklarını bize vatan yapan Malazgirt’teydik. Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde Cumhurbaşkanımızla ve vatandaşlarımızla birlikte Malazgirt’teydik. Yarın da 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Anadolu topraklarının düşmandan kurtuluşu ve yeni Türkiye Cumhuriyetimizin kurulmasına vesile olan çok önemli bir zaferin yıl dönümünde bu hizmet binamızı açıyoruz.” ifadesini kullandı.

- "Ülkemize ve milletimize yakışır hale getiriyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza hızlı ve etkin hizmet vermek önceliğimiz. Öncelikle hizmet verdiğimiz mekanların güzel, geniş ve ferah olması lazım, bu anlayışla dünyanın her yerindeki misyonlarının hizmet binalarını yeniden satın alıyoruz veya arsa alıp üzerine inşa ediyoruz ama mutlaka ülkemize ve milletimize yakışır hale getiriyoruz. Örneğin Somali’deki büyükelçilik hizmet binamız, kampüsümüz demek gerekirse 85 dönüm üzerine kurulmuştur. İhtiyaç duyulan lojmanlar dahil aynı külliye içerisindedir. Bu vesileyle dünyanın en güçlü ülkelerinin Somali’de halen Mogadişu’daki havaalanındaki konteynerler içinde hizmet verdiğini de hatırlatmak isterim."

Konsolosluk işlerinde uzun süreli randevulara karşı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hizmet binalarımızın ferah olması önemli, hizmeti de en hızlı ve vatandaşımıza yakışır şekilde çağın gereği gibi vermek de arkadaşlarımızın görevidir. 7 gün 24 saat anlayışıyla hizmet veriyoruz çünkü biz milletin hizmetkarıyız. Arkadaşlarımızdan özellikle ricam şudur ki pasaport işlemleri olsun, noterlik gibi başka işlemler olsun yine burada vize almak isteyen farklı ülkelerden kardeşlerimizin işlemleri de en geç birkaç gün içinde bitmelidir. Bu konuda da büyük hassasiyetimiz var, başta Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte."

- Roma’ya yeni hizmet binası için talimat

Türk dış politikasının en önemli unsurlarından bir tanesinin yurt dışında yaşayan vatandaşlara devletin yanlarında olduğunu hissettirmek, vatandaşların hak ve hukukunu korumak olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Ekonomi, Milli Eğitim ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarımızla da görüştük. Ticaret, eğitim, çalışma ataşelerimizi tayin ederek, yine onları da aynı çatı altında inşallah bir araya getireceğiz ki sizler geldiğinizde bütün hizmetleri aynı yerde alabilirsiniz." diye konuştu.

Türkiye’nin Roma Büyükelçiliğinin büyütüleceği işaretini veren Çavuşoğlu, "Büyükelçimize ve Ankara’daki arkadaşlarımıza talimat verdik. Roma’da, bize ve vatandaşlarımıza yakışır bir hizmet binasını satın alacağız. Arkadaşlarımız çalışıyorlar." dedi.

-Türkiye-İtalya ilişkileri

Bakan Çavuşoğlu, İtalya’da yaklaşık 40 bin Türk vatandaşının bulunduğunu dile getirerek, "Bunların büyük bölümü Milano Başkonsolosluğumuzun sorumluluk bölgesinde. İtalya’da yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye ile İtalya arasındaki bağların güçlenmesine vesile oluyor. İtalya, bizim stratejik bir ortağımızdır. İlişkilerimizi her alanda geliştirmek için İtalyan dostlarımızla birlikte çaba sarf ediyoruz. Önümüzdeki süreçte karşılıklı ziyaretler, aynı zamanda stratejik toplantının gerçekleşmesi ve İtalya Cumhurbaşkanının ülkemizi ziyareti gibi çok önemli etkinlikleri inşallah birlikte gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Uluslararası topluma çağrı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konuşmasında vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik katliamlara ilişkin de şunları söyledi:

"İnşallah, Kurban Bayramı barışa vesile olur, savaşların ve gözyaşlarının sona ermesine vesile olur. Aynı şekilde Myanmar Arakan’da zulüm gören Rohingyalı kardeşlerimizin de yaşadıkları zulmün sona ermesine de vesile olur. Biz Türkiye olarak bu zulmün sona ermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Uluslararası topluma da daha duyarlı olun çağrısında bulunuyorum."

Başkonsolosluk hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, "Burası İtalyan dostlarımızın da evidir. Onları da her zaman ağırlamaktan memnuniyet duyarız" dedi, emeği geçen herkese teşekkür etti.

- Büyükelçi Esenli ve Başkonsolos Aksoy

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli de yeni binanın, Milano’nun en prestijli yerlerinden Parco Sempione’de yer aldığın belirtti.

Esenli, "Bu mevcudiyet, aslında ülkemizin son 15 yıl içerisinde geldiği haklı gurur kaynağı olan noktanın da bence en önemli nişanesi.” diye konuştu.

Açılışa katılımından dolayı Bakan Çavuşoğlu’na şükranlarını ileten Milano Başkonsolosu Hami Aksoy da "Binamızı, İtalya’daki ekonomik krizi fırsata çevirerek, son derece uygun bir fiyata satın aldık. Bakanlığımız desteğiyle 2 bin metre kapalı alana ve 5 kata sahip binamızın onarımını 15 ay gibi kısa sürede tamamladık. Bugün Milano’da yeni binamız parmakla gösterilmektedir. Artık vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkonsolos Aksoy, şunları kaydetti:

"Biz dışişleri mensupları olarak bulunduğumuz yerlerde gelip geçiciyiz ama bu bina siz vatandaşlarımızın daima hizmetinde olacaktır. Kuruluşumuzdan bu yana Milano’da hep kiradaydık. Yeni binamıza geçişimizle kamu kaynaklarımızda da ciddi anlamda tasarruf sağlayabileceğiz. Değerli vatandaşlarım, bu başkonsolosluğun kapılarının sizlere her zaman açık olduğunu unutmayınız.”

Bu arada, açılışın ardından Bakan Çavuşoğlu, Milano ve çevresinde yaşayan Türk vatandaşlarınca kurulan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.

-Türk kültürünün izlerini taşıyan akıllı bina

Milano’nun işlek Canova Caddesi'ndeki yeni bina, Avrupa’daki mali borç krizinin etkisini hissedilir şekilde gösterdiği 2013 yılının son gününde dönemin Milano Başkonsolosu Aylin Sekizkök’ün yoğun çabalarıyla bir Alman yatırım bankasından piyasa fiyatının yarısına satın alınarak, Türkiye’nin yurt dışındaki gayrimenkulleri arasına kazandırılmıştı.

Yeni bina, 2014 ve 2015 yılındaki ihale ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türk ve İtalyan mimar ile mühendislerinin ortak çalışmasıyla Selçuklu motiflerini taşıyan, her yönüyle akıllı bina kapsamında değerlendirilecek elektronik ve mekanik aksama sahip olacak şekilde elden geçirildi. Düşük enerji sistemiyle detaylandırılan yeni kançılarya binası, ses yansımasının önüne geçen akustik önleyici panellerle de desteklenmiş durumda.

Yeni bina, İtalya’nın kuzeyinde ikamet eden 30 bin civarındaki Türk vatandaşının yanı sıra Türkiye ile iş yapan İtalyan ve diğer ülke vatandaşlarına, eski yerine göre çok daha konforlu bir hizmet imkanı sunmasıyla da misafirlerinin beğenisini topladı.



