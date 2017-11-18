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Bakan Çelik ve Genelkurmay Başkanı Akar, Halifax’taki Çanakkale anıtına çelenk bıraktı

HALIFAX (AA) - Kanada’da düzenlenen 9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Halifax'taki Çanakkale anıtını ziyaret etti. Türkiye'nin...

Bakan Çelik ve Genelkurmay Başkanı Akar, Halifax’taki Çanakkale anıtına çelenk bıraktı

HALIFAX (AA) - Kanada’da düzenlenen 9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Halifax'taki Çanakkale anıtını ziyaret etti.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal’ın refakat ettiği Bakan Çelik ve Genelkurmay Başkanı Akar, Türk ve Kanadalı askerlerin Çanakkale'deki ortak tarihi anısına Pier 21 Göçmen Müzesi bahçesine dikilen anıt önünde saygı duruşunda bulunarak, çelenk bıraktı.

Anıt ziyareti, heyetin fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
HalifaxHalifax Çanakkale Anıtı
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