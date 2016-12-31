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Bakan Çelik'ten Kahraman'a ziyaret

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik: - "Son dönemlerdeki ani rahatsızlığı bizi endişelendirmişti, önemli bir operasyon geçirdi. Operasyonun başarılı geçtiğini hekim arkadaşlar ifade ettiler" - "2017 yılı özellikle bölgemizde yaşanan olumsuzluklardaki sükunet ve huzur ortamının kalıcı bir şekle dönüşmesini temenni ediyorum ve geçmiş yıllardaki bu olumsuzlukları bize unutturacak mutlulukların hakim olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum"

Bakan Çelik'ten Kahraman'a ziyaret

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, "Son dönemlerdeki ani rahatsızlığı bizi endişelendirmişti, önemli bir operasyon geçirdi. Operasyonun başarılı geçtiğini hekim arkadaşlar ifade ettiler." dedi.

Bakan Çelik, Güven Hastanesi'nde tedavi altında bulunan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaretinde, sağlık durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Çelik, "İsmail ağabeyimiz, milletimizin gönlünde taht kurmuş olan değerli bir büyüğümüz, Meclis başkanımız, uzun yıllardır tanıdığımız bir büyüğümüz. Son dönemlerdeki ani rahatsızlığı hepimizi endişelendirmişti, önemli bir operasyon geçirdi. Operasyonun başarılı geçtiğini hekim arkadaşlar ifade ettiler. Bir nekahat dönemidir birkaç gün ona, bu duruma saygı göstermemiz gerekiyor, inşallah birkaç gün sonra normal herkesin görüşebileceği bir noktaya geleceğini ifade ediyorlar. Tekrar geçmiş olsun, Allah'tan acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

- "2017 her yönüyle sağlıklı bir yıl olur temennisinde bulunuyorum"

Bakan Çelik, 2016 yılının keder, üzüntü ve acıların yılı olduğunu vurgulayarak, "Türk siyaset tarihinde, sosyal hayatta yaşamayı düşünmek istemediğimiz 15 Temmuz gibi çok büyük badirelerle geçen bir yıl oldu." değerlendirmesinde bulundu.

2017 yılına saatler kala iyi dileklerini ileten Çelik, 2017'nin geçmiş yıllardaki olumsuzlukları unutturacak, mutlulukların hakim olduğu bir yıl olmasını temenni etti.

Çelik, "Milletimizin bahtının açık olmasını, dünyadaki mazlumların bahtının açık olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Yeni bir yıl tabi bu yeni yıla iyi dileklerle girmek gerekiyor, biz de bu dileklerimizi bütün vatandaşlarımıza bu şekilde paylaşmayı umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumu hakkında doktorundan bilgi alan ve hastanede yaklaşık bir saat kalan Çelik, Kahraman'ın yakınlarıyla da görüştü.

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Anahtar Kelimeler:
2017Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇelikTBMM Başkanı İsmail Kahraman
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