Bakan Demircan'dan Diyanet Mekke Hastanesi'ne ziyaret

MEKKE (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Sağlık hizmetlerini durduramazsınız, mesaisi yoktur. Sağlık hizmetleri veren doktorlar, hemşireler, sağlık personeli, büyük fedakarlık içerisinde görevlerini yapmaktadır. Bu fedakarlığı bu kutsal mekanda da gösterdiklerini görünce gurur duyduk." dedi.

Demircan, hac farizasını yerine getirmek üzere geldiği Mekke'deki Diyanet Mekke Hastanesi'ni ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanvekili Ekrem Keleş'in eşliğinde hastaneyi gezen Demircan, burada hastalarla sohbet etti.

Hastane hakkında da bilgi alan Bakan Demircan, Diyanet Mekke Hastanesi'nin İslam ülkeleri hac organizasyonları sağlık hizmetleri arasında birincilik ödülüne layık görülmesinden dolayı başta Keleş olmak üzere, tüm yetkilileri kutladı.

Demircan, hastane ziyaretinin ardından açıklamada bulunarak, Diyanet Mekke Hastanesi'nin kendisini gururlandırdığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının hac ibadeti boyunca hacılara sağlık hizmeti verdiği bu hastaneyi görünce gurur duyduğunu aktaran Demircan, Türkiye'nin sağlık hizmetlerini ülke içinde ve dışında yüksek standartlarda yerine getirdiğini kaydetti.

Demircan, sağlık hizmetlerinin başlı başına önemli bir görev olduğunu vurgulayarak, "Sağlık hizmetlerini durduramazsınız, mesaisi yoktur. Sağlık hizmetleri veren doktorlar, hemşireler, sağlık personeli, büyük fedakarlık içerisinde görevlerini yapmaktadır. Bu fedakarlığı bu kutsal mekanda da gösterdiklerini görünce gurur duyduk. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu hizmetlerinin kabulünü Allah'tan niyaz ediyorum. Gerçekten gönüllü bir hizmettir. Bu hizmetlerin daha da geliştirilmesi için yurt içinde ve dışında bu güzel yerlerde biz, üzerimize düşeni her zaman yerine getireceğiz. Ayrıca burada, bu çalışmayı yapan arkadaşların Kurban Bayramı'nı ve yaptıkları hac ibadetini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Hac vesilesiyle Mekke'de bulunduğunu ve bu kısa programda Diyanet Mekke Hastanesi'ni ziyaret etmeyi istediğini anlatan Bakan Demircan, tüm İslam aleminin ve Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutladı, hacı adaylarının ibadetlerinin makbul olmasını Allah'tan niyaz etti.

- "Hacılarımız kendilerini memlekette gibi hissediyor"

Diyanet İşleri Başkanvekili Keleş ise Sağlık Bakanı Demircan'ın Diyanet Mekke Hastanesi'ni ziyaret etmesi nedeniyle duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da doktorların ve hastane çalışanlarının ibadet aşkıyla çalıştığını kaydeden Keleş, "Özveriyle hizmet ediyorlar. Türk doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarını görünce hacılarımız kendilerini memlekette gibi hissediyor. Bu hizmetlerinden dolayı hastane çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza da yoğun programları arasında hastanemizi ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.