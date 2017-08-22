Bakan Demircan'dan epilepsi hastası Kadir bebeğe ziyaret

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tedavisi için Aydın'dan Ankara'ya getirilen 2 yaşındaki epilepsi hastası Kadir Kaya'yı ziyaret etti.

Bakan Demircan, Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kadir bebeği ziyaretinde, yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret esnasında, Kadir bebek ile yakından ilgilenen Bakan Demircan, oyuncak hediye etti.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Demircan, Kadir bebeğin Aydın'dan Türkiye'nin imkanları en gelişmiş hastanelerinden birine getirildiğini söyledi.

Demircan, Kadir bebeğin önemli bir rahatsızlığı bulunduğuna işaret ederek, "Bu hastalık Kadir bebeği normal hayatında zorluyor, gelişmesini engelliyor. Hiçbir hastalık konusunda umutsuz olmamak lazım. Kadir bebek, burada emin ellerde. Tedavisi en güzel şekilde yapılacak. Bakanlık olarak sivil toplum kuruluşlarımızın yaptığı çağrıyı da dikkate alarak bebeğimizi tedavisinin yapılması için Ankara'ya getirdik. Ailesine geçmiş olsun diliyorum ve Kadir bebeğimizin sıhhatine kavuşmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

- "Sağlıkta ikinci dönüşüm dönemidir"

Türkiye'de sağlık hizmetlerinin AK Parti iktidarıyla mükemmel bir gelişme gösterdiğini belirten Bakan Demircan, 15 yıl içerisinde sağlık hizmetlerinde önemli bir grafik çizildiğini söyledi. Sağlık hizmetlerinin büyük bir seviye kazanarak standardın yükseldiğini dile getiren Demircan, şöyle konuştu:

"Bu sağlıktaki ilk dönem, dönüşüm dönemiydi. Şimdi ikinci dönüşüm dönemidir. Sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da yükseltmek ve sürdürülebilirliği daha da güçlü hale getirmek bizim görevimizdir. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık hizmetlerini sadece Türkiye'de değil, bölgede ve dünyada bir referans noktası haline getirmek, ülkemizin insanlarına olduğu gibi ülke dışındaki bölge insanlarına da sağlık turizmini geliştirmek gibi hedeflerimize ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Demircan, şehir hastanelerinin beş yıldızlı otel standardında, yüksek teknolojiyle hizmet veren mekanlar olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları yaparken sağlık teknolojisinin gelişmesini, sağlığın tüketim malzemelerini, cihazlarını, cerrahi aletlerini ülkede üretilir hale getirmek ve ülkenin bu konudaki teknolojik gelişimini sağlayacak adımları atacağız. Bunlarla ilgili çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde bunları paylaşacağız. Amacımız, Türkiye sadece sağlık hizmeti veren değil aynı zamanda sağlık teknolojisine de katkı sağlayan bir ülke olma yolunda ilerleyecektir."

- "Hastanelerin acillerini verimli kullanalım"

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatan Demircan, 10 günlük tatilde vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı hususlar olduğunu ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin 365 gün 24 saat devam ettiğini vurgulayan Demircan, şunları kaydetti:

"Bayram günü de bizim hizmetlerimiz devam edecek. O yüzden sağlıkçılar bu konuda toplumun takdirini her zaman almıştır, almaya da devam edecektir. İnsanlar tatil yaparken bizim sağlık hizmetlerimiz tatil yapamaz. Bu tatil süresince biz gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımız, istediğimiz şudur, hastane acillerini verimli kullanalım. Hastanelerimizin dışında sağlık ihtiyacı olan insanlarımız 112'yi kullansınlar. Oradan her türlü yardımı, desteği alabilirler."

Bakan Demircan, Kurban Bayramı'nda ehil kişilerin kurban kesmesi gerektiğini belirterek, "Yaralanmalara meydan vermemek lazım. Yerel yönetimleri de uyarıyorum. Görevinin bilincinde olanlar halkımıza bu hizmeti, imkanı sunuyorlar ama halkımıza bu hizmeti temiz ortamlarda ulaştırsınlar. Halkımız kurbanını keser, acemi kasaplar elinde kendilerini yaralamazlar." dedi.

Gıda tüketimi konusunda da uyarılarda bulunan Bakan Demircan, "Kurban, elbette bir ibadettir. Bunu ihtiyacı olanlarla paylaşırız. Bu noktada etleri sağlığa uygun şekilde pişirip tüketmek gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.