Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri doğa
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme

Bakan Elvan gözleme pişirdi

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki programı sırasında kendisi gibi Yörük olan yaşlı kadınlarla beraber ocağın başına geçip, gözleme pişirdi

Bakan Elvan gözleme pişirdi

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki yaylalara yaptığı gezide Yörük kadınlarla gözleme pişirirken, ateş başında ilginç diyaloglar yaşandı.

Silifke ilçesinin bin 400 rakımındaki Kırobası Yaylası'nı ziyaret eden Elvan, yolculuğu sırasında ekmek yapan Yörük kadınları görünce aracından indi.

Kendisi de Yörük olan Elvan, yaşlı kadınlarla bir süre sohbet ettikten sonra sacın başına geçerek, kadınların açtığı yufkaları tek tek pişirdi.

Bu sırada Elvan ile 71 yaşındaki Şerife Sak arasında güldüren diyaloglar yaşandı. Yaşlı kadın Elvan'a gözlemelerin yanmaması için "Çabuk pişir." uyarısında bulundu.

Elvan'a "Yörük çocuğu musun?" diye soran yaşlı kadın, ziyaretçileri için mani ve türkü de söyledi.

Sak, Elvan'ı kutlayarak, "Yörük çocuğu, eli yatkın ama ağır pişiriyor. Becerir." dedi.

Yaşlı kadınlar, yaptıkları gözleme ve yöresel yiyecek olan "sıkma"ları Bakan Elvan'a ikram etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kalkınma Bakanı Lütfi ElvanMersin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5