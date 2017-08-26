Bakan Elvan nikah şahidi oldu

KONYA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in oğlunun nikah şahidi oldu.

Elvan, Akyürek'in oğlu Hasan Sami Akyürek ile Ceylan Sağlam'ın, Uluslararası Spor ve Kongre Salonu'nda düzenlenen nikah törenine katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek kıydı.

Nikah şahitliğini ise Bakan Elvan, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, AK Parti Konya milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Muhammet Uğur Kaleli, Mehmet Babaoğlu, Hüsnüye Erdoğan, Leyla Şahin Usta, Halil Etyemez, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptı.

Lütfi Elvan, çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi.

Genç çifti tebrik eden Davutoğlu da çok önemli bir vesileyle bir araya geldiklerini söyledi.

Evliliğin önemli bir birlikteliğin başlangıcı olduğunu vurgulayan Ahmet Davutoğlu, evlilik cüzdanını ise geline verdi.

Törene, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda davetli katıldı.