Bakan Elvan'ı duygulandıran sürpriz

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki okul ziyareti sırasında, bine yakın öğrencinin katıldığı söyleşi ve çocukluk dönemlerine ait fotoğrafların yer aldığı biyografi slaytıyla karşılaşınca duygulandı.

Elvan, Vali Ali İhsan Su ile birlikte merkez Yenişehir ilçesinde aynı yerde eğitim veren Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile Yenişehir İmam Hatip Lisesi'ni gezdi.

İki sınıfın derslerine konuk olan ve programının bununla sınırlı olduğunu zanneden Elvan, konferans salonuna girdiğinde Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce elde edilen çocukluk ve gençlik dönemlerine ait fotoğraflar eşliğinde biyografisinin olduğu slayt ve kendisini dinlemek için çeşitli okullardan gelen yaklaşık bin öğrenci ile karşılaştı. Elvan, bu durum karşısında hem şaşırdı hem de duygulandı.

Elvan, konuşmasında, sürpriz karşısında duygulandığını belirterek, fotoğrafların bir kısmını kendisinin dahi unuttuğunu söyledi. Kariyerinde eşi Zeliha Elvan'ın da büyük emeğinin olduğunu kaydeden Bakan Elvan, her zaman destekçisinin eşi olduğunu aktardı.

Öğrencilere geleceğe yönelik hedeflerinin olmasını ve hayal kurmalarını öneren Elvan, "Zor şartlar altında büyüdük, imkanlarımız daha kısıtlıydı. Şimdi imkanlarınız çok daha gelişmiş durumda. Böyle bir süreçte başarılı olmak isteyen her genç, her öğrenci inandığı takdirde mutlaka başarılı olur." dedi.

- "İngilizceyi radyodan öğrendim"

Öğrencilere ikinci bir dil öğrenmelerini tavsiye eden Elvan, şöyle konuştu:

"İngilizce öğrenmek istedim. Kursa gidecek param da imkanımız da yoktu. Üniversite döneminde küçük bir radyomuz vardı. Radyonun kısa dalgasında dinlediğimiz haberleri kaydederdim teybe. Onu da defalarca dinlerdim İngilizce öğrenebilmek için. Bakın radyonun kısa dalgasından BBC'nin haberlerini kaydetmeye çalışırdık. İmkanlarımız kötüydü ama bugün BBC, CNN, uluslararası birçok televizyon kanalı, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça hangi dilde izlemek isterseniz izleme imkanına sahipsiniz. Dil öğrenme imkanına sahipsiniz. Türkçemiz güzel ve köklü bir dil ama sadece Türkçe ile kendi ana dilimizle yetinmeyelim."

Bakan Elvan, soru-cevap bölümünde bir öğrencinin "Türkiye'nin daha hızlı kalkınması için sizce neler değişmeli?" sorusu üzerine, kalkınma ve gelişmenin yegane kaynağının insan olduğunu, Türkiye'nin en önemli kaynağını kendinisi çok yönlü geliştiren gençlerin oluşturduğunu vurguladı.

"Kariyeriniz boyunca unutamadığınız ve en çok gurur duyduğunuz çalışmanız neydi?" şeklindeki soru üzerine de Elvan, şunları kaydetti:

"O kadar çok çalıştık, çalışma ürettik ki fakat şunu hiçbir zaman unutamıyorum, 2002 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde seçim beyannamesi hazırlama çalışmamız vardı. Zor şartlar altında gerçekten bu çalışmayı sürdürdük. Belki bugüne kadar hiç paylaşmadım ama AK Parti hükümeti kuruldu, hükümet programı hazırlanacak. Biz o gece Devlet Planlama Teşkilatında 3-4 arkadaş sabaha kadar bakanlarımızdan gelen metinleri de dikkate alarak hükümet programını hazırlamıştık. Programı sabah bitirmiştik. Heyecanlı bir süreci yaşamıştık. Daha sonra birçok projede imzamız, çalışmalarımız söz konusu ama o heyecanı hiç kesmemek gerekir."

- Eşi de soru sordu

Elvan'ın söyleşisi sona ererken son bir soru için mikrofonu eline alan eşi Zeliha Elvan da "Öğrenciler her şeyi sordu ama Lütfi Beyin nasıl bir baba olduğunu sormadı. Ben sorayım, peki siz nasıl bir babasınız?" dedi.

Öğrencilerin de alkışladığı soru üzerine Elvan, şöyle konuştu:

"En zor soru buydu. Bunu itiraf etmeliyim. Bu konudaki karnem iyi değil. 'Hayatınız boyunca en çok üzüldüğünüz hadise nedir' diye sorarsanız, söyleyeceğim tek şey çocuklarımla yeterince ilgilenememek. Bunu açıklıkla itiraf etmek istiyorum. Öyle anlar oldu ki benim çocuklarımın 'Ya babamız da varmış' dediklerini duydum. Belki bu kadar ileri gitmemeliydim. Eşim bana 'işkolik' der. Ailemi çok seven, bağlı bir insanım ama özellikle yüksek tempolu çalışma nedeniyle maalesef yeterince ilgilenemedim. Çocuklarım başarısız mı? Değil. Anneleri sayesinde başarılılar. Türkiye'nin en iyi okullarından mezun oldular; bir evladım üniversitede okuyor."

- Onkoloji hastanesinin temelini attı

Bakan Elvan, kentteki programı kapsamında ayrıca Vali Su ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile MEÜ'nün Çiftlikköy yerleşkesinde yapılacak onkoloji hastanesinin temelini attı.

Toplamda 13 bin 500 metrekare kapalı alana ve 136 yatak kapasitesine sahip hastane binasının, 2018 yılının sonunda tamamlanması hedefleniyor.





