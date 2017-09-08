Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar Tanıtım ve Turizm Günleri'nde

İSTANBUL (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Afyonkarahisar bütün yolların kavşak noktası. Hatta eskiden bir söz vardı; 'Bütün yollar Roma'ya çıkar' diye. Onun üstünü çizdik, 'Bütün yollar Afyonkarahisar'a çıkar. Başbakanımız Binali Yıldım ile temel atmıştık, Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir hızlı treni, şu anda ilerliyor, Allah nasip ederse önümüzdeki 2019 yılında artık Afyonkarahisar'a hızlı tren de gelecek." dedi.

Afyonkarahisar Tanıtım ve Turizm Günleri'nin Maltepe Orhangazi Şehir Pakı'nda gerçekleşen resmi açılış törenine katılan Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar'ın tarihi güzellikleri, yemekleri ve doğasının muhteşem bir olduğunu anlattı. Afyonkarahisar'a Türkiye'nin her yerinden ulaşmanın kolay olduğunu vurgulayan Eroğlu, herkesi Afyonkarahisar'a davet ettiğini ve şehrin özellikle lezzetin merkezi olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ı İstanbullular'a tanıtmanın önemli olduğunu dile getiren Eroğlu, "Afyonkarahisar'ı sağlık ve spor turizminin merkezi yaptık. Şimdi sıra kongre turizminin merkezi yapmakta. Özellikle Ekim ayında yapılacak olan tarihi sempozyuma bekliyorum. Artık Afyonkarahisar kongre merkezi olacak." diye konuştu.

Afyonkarahisar'ın tarihi kadar doğal güzellikleri olduğundan da bahseden Eroğlu, Afyonkarahisar'ın yakınında Zafer Ormanı olduğunu ve herkesin burayı görmesini tavsiye ettiğini aktardı. Afyonkarahisar'ın mermerinin sanatla işlendiğini anlatan Eroğlu, buranın sucuğunu da insanların tatmasını istediğini dile getirdi.

Afyonkarahisar'ın çok geliştiğini ve şehre çok yatırımlar yapıldığını ifade eden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afyonkarahisar bütün yolların kavşak noktası. Hatta eskiden bir söz vardı; 'Bütün yollar Roma'ya çıkar' diye. Onun üstünü çizdik, 'Bütün yollar Afyonkarahisar'a çıkar. Başbakanımız Binali Yıldım ile temel atmıştık, Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir hızlı treni, şu anda ilerliyor, Allah nasip ederse önümüzdeki 2019 yılında artık Afyonkarahisar'a hızlı tren de gelecek. İstanbul veya Ankara'dan bineceksiniz, orada meşhur kaymaklı ekmek kadayıfını yiyip, gerekirse geri döneceksiniz."

- Eroğlu stantları gezdi

Açılışın ardından stantları gezen Bakan Eroğlu, stantlarda ikram edilen yiyeceklerin tadına baktı. Bakan Eroğlu, Efeler'le zeybek oynadı. Haşhaş standını gezen Bakan Veysel Eroğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Eroğlu'na stantlardaki görevliler mani söyleyip, bando çaldı.

Eroğlu, "Burayı görüyorsunuz muhteşem Afyonkarahisar'ın her şeyi var. Lezzetin merkezi, sucuğu muhteşem, özellikle termal otelleri var. Buradan vatandaşlar çok memnun Afyonkarahisar'ı İstanbul'da en iyi şekilde tanıtıyoruz. Ben bütün İstanbul'daki herkese Afyonlu olsun olmasın. Bu stantlarını gezmelerini özellikle rica ediyorum. Hakikaten muhteşem otellerimizin stantlarını görecekler." şeklinde konuştu.

Etkinliğe Bakan Eroğlu'nun yanı sıra, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ile çok sayıda Afyonkarahisarlı vatandaş katıldı.





