Bakan Eroğlu'ndan Afyonkarahisarlılara iftar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisarlılarla iftarda buluştu.

Afyonkarahisar Belediyesine ait bir otopark alanında düzenlenen iftara Eroğlu'nun yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Özkal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve vatandaşlar katıldı.

Eroğlu, davete katılanlara teşekkürlerini sunarak, orucun ve ramazanın önemine değindi. Kur'an-ı Kerim'in bu ayda nazil olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah Cenabıallah Kadir Gecesi'ne ve Ramazan Bayramı'na ulaşmayı da nasip etsin. Bakanlığımızın bütün mensupları da burada. Bakanlığımız pek çok ilde bu şekilde iftar programı yapıyor. Aslında 10 bin kişilik iftar yemeği düşünüyorduk ama yer sorunundan dolayı gerçekleştiremedik. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayıda kişiye iftar yemeği verecek yer hazırlamamız lazım. Ben katılan herkese en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun."

Bakan Eroğlu, iftar yemeğinin ardından bir kafede il protokolüyle çay içti.